У Херсонській громаді за добу через обстріли поранена одна людина

У Корабельному районі Херсона російська атака спричинила серйозні руйнування житлового будинку. В цивільній домівці пошкоджено дах, вибито вікна, знищено частину внутрішнього майна та меблів. Відомо, що є потерпіла.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Новини.LIVE.

Під час обстрілу в будинку перебувала 43-річна жінка. Вона зазнала вибухових травм, отримала уламкові поранення та опіки. Медики екстреної допомоги оперативно прибули на місце та доправили постраждалу до лікарні. Наразі жінка перебуває під наглядом лікарів і отримує необхідне лікування.

Загалом протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися чотири населені пункти Херсонської громади. Російські війська били з артилерії та застосовували ударні безпілотники, атакуючи як обласний центр, так і навколишні села.

Обстріли зафіксували у Херсоні, Садовому, Антонівці та Придніпровському. Внаслідок атак пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерхову забудову, а також один з об'єктів критичної інфраструктури.

За офіційними даними, внаслідок ударів у межах Херсонської громади за добу поранення отримала одна людина.

