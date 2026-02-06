Відео
Головна Новини дня Російська армія вдарила по Корабельному району Херсона

Російська армія вдарила по Корабельному району Херсона

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 10:05
У Херсонській громаді за добу через обстріли поранена одна людина
Рятувальник ДСНС. Фото: ДСНС України

У Корабельному районі Херсона російська атака спричинила серйозні руйнування житлового будинку. В цивільній домівці пошкоджено дах, вибито вікна, знищено частину внутрішнього майна та меблів. Відомо, що є потерпіла.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Росіяни атакують цивільні будинки в Херсонській області

Під час обстрілу в будинку перебувала 43-річна жінка. Вона зазнала вибухових травм, отримала уламкові поранення та опіки. Медики екстреної допомоги оперативно прибули на місце та доправили постраждалу до лікарні. Наразі жінка перебуває під наглядом лікарів і отримує необхідне лікування.

Загалом протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися чотири населені пункти Херсонської громади. Російські війська били з артилерії та застосовували ударні безпілотники, атакуючи як обласний центр, так і навколишні села.

Обстріли зафіксували у Херсоні, Садовому, Антонівці та Придніпровському. Внаслідок атак пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерхову забудову, а також один з об'єктів критичної інфраструктури.

За офіційними даними, внаслідок ударів у межах Херсонської громади за добу поранення отримала одна людина.

Нагадаємо, кілька днів тому росіяни вдарили по цивільній автівці в Херсонській області. Загинула медсестра.

Також читайте, як живуть люди в Херсонській області попри постійні обстріли.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
