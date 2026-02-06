В Херсонской громаде за сутки из-за обстрелов ранен один человек

Спасатель ГСЧС. Фото: ГСЧС Украины

В Корабельном районе Херсона российская атака вызвала серьезные разрушения жилого дома. В гражданском доме повреждена крыша, выбиты окна, уничтожена часть внутреннего имущества и мебели. Известно, что есть пострадавшая.

Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает Новини.LIVE.

Во время обстрела в доме находилась 43-летняя женщина. Она получила взрывные травмы, получила осколочные ранения и ожоги. Медики экстренной помощи оперативно прибыли на место и доставили пострадавшую в больницу. Сейчас женщина находится под наблюдением врачей и получает необходимое лечение.

Всего за прошедшие сутки под вражеским огнем оказались четыре населенных пункта Херсонской громады. Российские войска били из артиллерии и применяли ударные беспилотники, атакуя как областной центр, так и окрестные села.

Обстрелы зафиксировали в Херсоне, Садовом, Антоновке и Приднепровском. В результате атак повреждены частные жилые дома, многоэтажная застройка, а также один из объектов критической инфраструктуры.

По официальным данным, в результате ударов в пределах Херсонской громады за сутки ранения получил один человек.

