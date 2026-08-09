Росіяни знищили у Дніпрі склад ВООЗ із гуманітарною допомогою

Атака на Дніпро. Фото: ВООЗ

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

У Дніпрі внаслідок російської атаки був знищений гуманітарний склад Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), де зберігалися медичні вантажі для лікарень поблизу фронту.

Про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус, інформує Новини.LIVE.

Із 300 палет вдалося евакуювати 130

За його словами, склад був уражений у п’ятницю. На момент атаки людей на території вже не було, тому інформації про постраждалих немає.

До удару співробітник ВООЗ разом із водіями встигли вивезти зі складу 130 із приблизно 300 палет із гуманітарними вантажами. Після цього вони залишили територію.

На складі зберігалися переважно засоби екстреної медичної допомоги ВООЗ, які призначалися для медичних закладів у прифронтових районах України.

Глава ВООЗ закликав припинити атаки на медичні об’єкти

Гебреїсус наголосив, що медична система має бути захищена навіть під час війни.

"Навіть у війни є правила. Одне з них — охорона здоров’я має бути захищена", — заявив глава ВООЗ.

Він також закликав припинити атаки на медичну інфраструктуру, оскільки через них люди можуть втрачати доступ до необхідної та життєво важливої допомоги.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше 4 серпня російські війська завдали ударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та Дніпра. У Запоріжжі було пошкоджено обласну дитячу клінічну лікарню, а в Дніпрі — склад готової продукції компанії Millennium.

Також Новини.LIVE писали про одну з атак російських військ на Дніпро та область 27 липня. Тоді окупанти застосували дрони, артилерію та авіаційні бомби, внаслідок чого були постраждалі, серед них дитина, а також зафіксували пошкодження житлових будинків.