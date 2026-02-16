У Запорізькій області за добу 668 ударів і шестеро поранених

Рятувальники гасять пожежу в будинку після атаки. Фото: ДСНС Запоріжжя

У Запорізькому районі внаслідок ворожих ударів поранення дістали шестеро людей. Загалом за добу російські війська завдали 668 ударів по 32 населених пунктах Запорізької області, також зафіксовано 74 повідомлення про пошкодження житла, автівок і об'єктів інфраструктури.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Наслідки російських атак по Запорізькій області за добу

Як повідомляється, авіація РФ завдала 13 ударів по Юльївці, Григорівці, Зарічному, Залізничному, Гуляйпільському, Долинці, Верхній Терсі, Гіркому та Блакитному. Окрім цього, по Запоріжжю, Новомиколаївці, Михайло-Лукашевому, Підгірному, Любимівці, Петропавлівці, Степногірську, Павлівці, Приморському, Степовому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Дорожнянці, Зеленому, Рибному, Добропіллю та Прилуках завдали 359 ударів безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV.

Також зафіксовано шість обстрілів із РСЗВ по території Степногірська, Павлівки, Гуляйполя, Залізничного та Прилук. Артилерійських ударів, за наданими даними, було 290 — по Степногірську, Приморському, Степовому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Дорожнянці, Зеленому, Рибному, Добропіллю та Прилуках.

Нагадаємо, у ніч проти 15 лютого російські війська атакували залізницю на Одещині.

Також відомо про атаку росіян на медичний заклад в Сумах.