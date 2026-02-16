Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россияне нанесли 668 ударов по Запорожской области — последствия

Россияне нанесли 668 ударов по Запорожской области — последствия

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 07:56
В Запорожской области за сутки 668 ударов и шестеро раненых
Спасатели тушат пожар в доме после атаки. Фото: ГСЧС Запорожья

В Запорожском районе в результате вражеских ударов ранения получили шесть человек. Всего за сутки российские войска нанесли 668 ударов по 32 населенным пунктам Запорожской области, также зафиксировано 74  сообщения о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Реклама
Читайте также:

Последствия российских атак по Запорожской области за сутки

Как сообщается, авиация РФ нанесла 13 ударов по Юльевке, Григорьевке, Заречном, Железнодорожном, Гуляйпольском, Долинке, Верхней Терсе, Горьком и Голубом. Кроме этого, по Запорожью, Новониколаевке, Михайло-Лукашево, Подгорном, Любимовке, Петропавловке, Степногорску, Павловке, Приморском, Степном, Малых Щербаках, Гуляйполе, Железнодорожном, Щербаках, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Волшебном, Белогорьею, Дорожнянке, Зеленом, Рыбном, Доброполье и Прилуках нанесли 359 ударов беспилотниками различных модификаций, преимущественно FPV.

Также зафиксировано шесть обстрелов из РСЗО по территории Степногорска, Павловки, Гуляйполя, Железнодорожного и Прилук. Артиллерийских ударов, по предоставленным данным, было 290 - по Степногорску, Приморскому, Степному, Малым Щербакам, Гуляйполю, Железнодорожному, Щербакам, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаривному, Белогорью, Дорожнянке, Зеленому, Рыбному, Доброполью и Прилукам.

Напомним, в ночь на 15 февраля российские войска атаковали железную дорогу в Одесской области.

Также известно об атаке россиян на медицинское учреждение в Сумах.

взрыв Запорожье Запорожская область обстрелы война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации