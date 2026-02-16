В Запорожской области за сутки 668 ударов и шестеро раненых

Россияне нанесли 668 ударов по Запорожской области — последствия
В Запорожском районе в результате вражеских ударов ранения получили шесть человек. Всего за сутки российские войска нанесли 668 ударов по 32 населенным пунктам Запорожской области, также зафиксировано 74 сообщения о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.
Последствия российских атак по Запорожской области за сутки
Как сообщается, авиация РФ нанесла 13 ударов по Юльевке, Григорьевке, Заречном, Железнодорожном, Гуляйпольском, Долинке, Верхней Терсе, Горьком и Голубом. Кроме этого, по Запорожью, Новониколаевке, Михайло-Лукашево, Подгорном, Любимовке, Петропавловке, Степногорску, Павловке, Приморском, Степном, Малых Щербаках, Гуляйполе, Железнодорожном, Щербаках, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Волшебном, Белогорьею, Дорожнянке, Зеленом, Рыбном, Доброполье и Прилуках нанесли 359 ударов беспилотниками различных модификаций, преимущественно FPV.
Также зафиксировано шесть обстрелов из РСЗО по территории Степногорска, Павловки, Гуляйполя, Железнодорожного и Прилук. Артиллерийских ударов, по предоставленным данным, было 290 - по Степногорску, Приморскому, Степному, Малым Щербакам, Гуляйполю, Железнодорожному, Щербакам, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаривному, Белогорью, Дорожнянке, Зеленому, Рыбному, Доброполью и Прилукам.
Напомним, в ночь на 15 февраля российские войска атаковали железную дорогу в Одесской области.
Также известно об атаке россиян на медицинское учреждение в Сумах.
