Росіяни вдарили по Запоріжжю КАБами: поранено трьох людей

Наслідки обстрілів Запоріжжя. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Карина Приходько Редактор

Російські війська 11 липня атакували Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Внаслідок ворожих обстрілів троє жінок отримали поранення.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Удар по Запоріжжю 11 липня

Федоров розповів, що близько 17:00 російські війська скинули на місто авіабомби. У місті виднівся дим після влучання. Внаслідок ворожої атаки є руйнування.

Руйнування після обстрілів. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Евакуація пораненої жінки. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

"У Запоріжжі екстрені служби продовжують роботу на місці влучань ворожих КАБів. Допомога медиків знадобилася трьом жінкам", — сказав очільник ОВА.

За його словами, на місці працюють і рятувальники, і поліцейські. Усім постраждалим надається допомога.

Зазначимо, що постраждали й також домашні тварини місцевих мешканців. Медики надають їм допомогу, а поліцейські допомогли їх евакуювати.

Евакуація тварин після обстрілу. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Допомага тваринці після обстрілу. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Як писали Новини.LIVE, 11 липня Росія обстріляла авіабомбами Суми. На цю хвилину підтверджено загибель п'ятьох людей, ще 17 отримали поранення.

Крім того, сьогодні окупанти вдарили ФАБами по Словʼянську. Після влучання одного з боєприпасів у приватний будинок загинув 67-річний чоловік. Ще троє цивільних травмовано.