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Росіяни скаржаться на вибухи у Курській та Ростовській областях

8 грудня 2024 03:40
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Вибухи у Курській та Ростовській областях 8 грудня
Вибух у місті. Ілюстративне фото: t.me/itsdonetsk
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У ніч із 7 на 8 грудня у двох регіонах Росії лунали вибухи. Зокрема, у Курській та Ростовській областях.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на російські Telegram-канали.

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Насамперед про вибух пізно ввечері, 7 грудня, повідомляли мешканці Таганрогу Ростовської області. Також у соцмережах публікували відео, у якому чутно вибух. Офіційної інформації про те, що сталося, досі не було.

Через кілька годин про гучні вибухи почали повідомляти жителі Курська та Курчатова. У цей момент у регіоні активно працює ППО і нібито збило кілька повітряних цілей. Паралельно в області оголошено ракетну небезпеку.

Зокрема, за даними Telegram-каналу SHOT, вперше гучний вибух пролунав о 4-й годині ночі. Тоді в одному з районів у будинках затремтіли шибки, а біля машин у дворі спрацювала сигналізація.

Потім було чути ще кілька потужних вибухів з інтервалом 1-2 хвилини. Крім цього, у місті включили сигнал тривоги. Проте інформації та наслідків досі не було.

Нагадаємо, що минулої ночі кілька вибухів пролунали в російській Адигеї місті Майкоп. За словами місцевих жителів, звуки виходили з місцевого аеродрому, після чого там було видно дим.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 4 грудня вибухи було чути в Рязані. Їх чули у районі авіабази.

війна вибух ППО Росія Курська область

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