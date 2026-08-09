Росіяни почали витрачати заощадження: у СЗРУ назвали нову ознаку кризи в РФ

Росіяни. Фото ілюстративне: РосЗМІ

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

У Росії погіршуються споживчі настрої населення: громадяни менше відкладають гроші, забирають кошти з банківських депозитів і частіше купують уживані товари.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, інформує Новини.LIVE.

За даними розвідки, індекс споживчих настроїв у РФ знизився до 89,5 пункту — найнижчого показника з травня 2022 року. Це свідчить про зростання невпевненості росіян у власному матеріальному становищі та майбутньому економіки країни.

Росіяни забирають гроші з депозитів

Частка росіян, які мають можливість відкладати вільні кошти, за рік скоротилася на 6,5% і становить 47,9%.

Водночас 34% опитаних вважають, що зараз невдалий час для накопичення грошей. Лише 26% дотримуються протилежної думки. У СЗРУ зазначають, що це найгірші показники за останні два з половиною роки.

Зміни помітні й у поведінці вкладників. У червні росіяни забрали з банківських депозитів 0,5 трлн рублів, тоді як обсяг нових вкладів становив лише 0,2 трлн рублів.

За оцінками експертів, у першому кварталі реальні заощадження населення РФ скоротилися на 32,1%.

У РФ зростає попит на вживані товари

Економічні труднощі впливають і на споживчу поведінку росіян. Зокрема, у першому півріччі 2026 року витрати на вживані автомобілі зросли на 13%.

Нині на один новий автомобіль у РФ припадає майже п'ять уживаних. При цьому частка машин віком до п'яти років скоротилася з 30% до 25%, а частка автомобілів старше десяти років зросла до 41%.

У СЗРУ пов'язують погіршення споживчих настроїв із війною проти України, міжнародними санкціями, переорієнтацією економіки РФ на військові потреби та зниженням реальних доходів населення.

Окремим фактором тривоги для росіян залишається перспектива нової мобілізації. На тлі побоювань щодо її можливого проведення після виборів до Держдуми РФ восени зростає й інтерес до виїзду з країни. Зокрема, за останні три місяці оренда житла у Вірменії подорожчала на 30% через збільшення попиту з боку росіян.

Як повідомляли Новини.LIVE, найбагатші росіяни почали масово виводити активи з РФ. На тлі тривалого падіння російського фондового ринку вони переводять кошти у криптовалюту, закордонну нерухомість та приватні інвестиційні фонди. За даними Служби зовнішньої розвідки України, це може свідчити про втрату довіри великого бізнесу до перспектив економіки Росії.

Раніше Новини.LIVE писали, що фінансовий аналітик Олексій Кущ заявляв, що росіяни лише зараз починають відчувати наслідки війни. За його словами, удари по логістиці та критичній інфраструктурі поступово впливають на повсякденне життя населення РФ, тоді як раніше російська влада створювала ілюзію, що війна відбувається далеко від більшості громадян.