Росіяни не дають працювати ДСНС: пожежа на Чернігівщині ускладнилась

Рятувальник ДСНС гасить вогонь. Фото: ДСНС Чернігівщини

На Чернігівщині досі вирує масштабна лісова пожежа, через яку в Корюківському районі оголосили надзвичайний стан. Попри критичну ситуацію, завдяки зміні вітру вогонь наразі рухається у бік російського кордону. Українські лісівники та рятувальники створили захисні смуги, щоб не підпустити полум'я до населених пунктів.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявив головний лісничий філії "Північний лісовий офіс" Андрій Данько.

Пожежа на Чернігівщині рухається у бік Росії

"Пожежа продовжує рухатися, але рухається, на щастя, не в наш бік, а в бік РФ", — зазначив посадовець.

Аби убезпечити місцевих мешканців на випадок зміни напрямку вітру, підрозділи ДСНС, лісова охорона та районна військова адміністрація вже провели масштабну підготовку. Фахівці максимально наблизилися до прикордонної зони, облаштували широкі мінералізовані смуги та організували цілодобове чергування.

Гасіння пожежі значно ускладнюється постійними атаками з боку ворога. Російські військові використовують FPV-дрони не лише для навмисних підпалів лісу за допомогою скидів, а й для цілеспрямованого полювання на пожежні бригади.

"Якщо виявляють живу силу, яка задіяна на гасіння чи на протипожежних заходах, то є загроза безпеці для людей. Тому ми проводимо ці заходи за допомогою хлопців-військових, які частково закривають нам небо і дають можливість виконати роботи ближче до кордону", — пояснив Андрій Данько.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що у Чорнобильській зоні також вирує пожежа. Вогонь охопив понад 1100 гектарів. У МВС України заявили, що рівень радіації у нормі та закликали громадян стежити за офіційними джерелами.

Кілька днів тому, 6 травня, у Карпатах спалахнула масштабна пожежа. Для приборкання вогню було залучено понад 100 рятувальників.