Россияне не дают работать ГСЧС: пожар на Черниговщине осложнился

Спасатель ГСЧС тушит огонь. Фото: ГСЧС Черниговщины

На Черниговщине до сих пор бушует масштабный лесной пожар, из-за которого в Корюковском районе объявили чрезвычайное положение. Несмотря на критическую ситуацию, благодаря смене ветра огонь сейчас движется в сторону российской границы. Украинские лесоводы и спасатели создали защитные полосы, чтобы не подпустить пламя к населенным пунктам.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил главный лесничий филиала "Северный лесной офис" Андрей Данько.

Пожар на Черниговщине движется в сторону России

"Пожар продолжает двигаться, но движется, к счастью, не в нашу сторону, а в сторону РФ", — отметил чиновник.

Чтобы обезопасить местных жителей на случай изменения направления ветра, подразделения ГСЧС, лесная охрана и районная военная администрация уже провели масштабную подготовку. Специалисты максимально приблизились к пограничной зоне, обустроили широкие минерализованные полосы и организовали круглосуточное дежурство.

Тушение пожара значительно осложняется постоянными атаками со стороны врага. Российские военные используют FPV-дроны не только для умышленных поджогов леса с помощью сбросов, но и для целенаправленной охоты на пожарные бригады.

"Если обнаруживают живую силу, которая задействована на тушении или на противопожарных мероприятиях, то есть угроза безопасности для людей. Поэтому мы проводим эти мероприятия с помощью ребят-военных, которые частично закрывают нам небо и дают возможность выполнить работы ближе к границе", — пояснил Андрей Данько.

Новини.LIVE ранее сообщали, что в Чернобыльской зоне также бушует пожар. Огонь охватил более 1100 гектаров. В МВД Украины заявили, что уровень радиации в норме и призвали граждан следить за официальными источниками.

Несколько дней назад, 6 мая, в Карпатах вспыхнул масштабный пожар. Для обуздания огня было привлечено более 100 спасателей.