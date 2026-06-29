Росіяни атакували Сумщину: загинули двоє людей, є поранені

Наслідки обстрілів Сумщини. Фото:Нацполіція

Карина Приходько Редактор

Російські війська упродовж минулої доби атакували чотири громади Сумської області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, а ще п'ятеро — отримали поранення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Нацполіцію.

Обстріли Сумщини 28 червня

У поліції розповіли, що в Середино-Будській громаді внаслідок ворожого обстрілу поранення отримали троє жінок віком 69, 62 та 57 років та 48-річний чоловік. 69-річна жінка від отриманих травм померла в автомобілі швидкої медичної допомоги.

Наслідки удару по Сумщині. Фото: Нацполіція

Поліцейський документує наслідки обстрілів Сумщини. Фото: Нацполіція

Знищені автівки внаслідок обстрілів. Фото: Нацполіція

Також загинув 77-річний чоловік у Великописарівській громаді. Російські війська атакували дронами.

У Хутір-Михайлівській громаді через атаку безпілотника на автомобіль поранено 65-річного чоловіка.

А в Сумській громаді внаслідок атак ворожих БпЛА травмовано 48-річну жінку та 72-річного чоловіка. Також постраждала 78-річна жінка.

Крім того, за медичною допомогою звернулися двоє чоловіків, які отримали поранення внаслідок попередніх російських атак 27 червня. Йдеться про 24-річного жителя Сумської громади, травмований під час удару БпЛА, та 59-річного жителя Ворожбянської громади, який зазнав поранень унаслідок авіаудару керованою авіабомбою.

Як писали Новини.LIVE, ввечері 28 червня РФ атакувала Кропивницький дронами. Під ворожим прицілом опинилося підприємство, на якому пів ночі гасили пожежу.

Крім того, ворог вдарив по Запоріжжю, внаслідок чого загинули двоє людей і ще 17 отримали поранення. Рятувальники діставали людей з-під завалів.