Росіяни обстріляли ринок у Херсоні — є загиблі

Росіяни атакували ринок у Херсоні — є загиблі та постраждалі
У п'ятницю, 31 жовтня, російські окупанти атакували ринок у Херсоні. Внаслідок ворожого обстрілу двоє людей загинули, також є поранені.
Про це інформує пресслужба ДСНС України у Telegram.
Росіяни обстріляли ринок у Херсоні — які наслідки
У п'ятницю, 31 жовтня, російські війська знову обстріляли один із районів Херсона.
За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару 2 людини загинули, ще 7 постраждали.
Крім того, пошкоджені торгівельні павільйони, на місці виникла пожежа.
В умовах постійної загрози повторних ворожих атак рятувальники все ж таки ліквідували загоряння й усунули наслідки ударів.
Нагадаємо, що нещодавно російські війська атакували лікарню в Херсоні.
Також окупанти обстріляли Корабельний район у Херсоні, внаслідок чого загинула жінка.
Читайте Новини.LIVE!