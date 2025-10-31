Відео
Україна
Росіяни атакували ринок у Херсоні — є загиблі та постраждалі

Росіяни атакували ринок у Херсоні — є загиблі та постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 16:00
Оновлено: 16:31
Росіяни обстріляли ринок у Херсоні — є загиблі
Наслідки атаки РФ на ринок у Херсоні 31 жовтня 2025 року. Фото: ДСНС/Telegram

У п'ятницю, 31 жовтня, російські окупанти атакували ринок у Херсоні. Внаслідок ворожого обстрілу двоє людей загинули, також є поранені.

Про це інформує пресслужба ДСНС України у Telegram.

Читайте також:
Атака РФ на Херсон
Рятувальники ліквідовують наслідки удару РФ по ринку у Херсоні. Фото: ДСНС/Telegram

Росіяни обстріляли ринок у Херсоні — які наслідки

У п'ятницю, 31 жовтня, російські війська знову обстріляли один із районів Херсона.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару 2 людини загинули, ще 7 постраждали.

Удар РФ по Херсону
Рятувальники на місці атаки РФ. Фото: ДСНС/Telegram

Крім того, пошкоджені торгівельні павільйони, на місці виникла пожежа.

В умовах постійної загрози повторних ворожих атак рятувальники все ж таки ліквідували загоряння й усунули наслідки ударів.

Нагадаємо, що нещодавно російські війська атакували лікарню в Херсоні.

Також окупанти обстріляли Корабельний район у Херсоні, внаслідок чого загинула жінка.

Херсон росіяни обстріли війна в Україні атака загиблі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
