Росіяни атакували лікарню у Херсоні: є постраждалі

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС Херсонщини

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У четвер вранці, 25 червня, у Херсоні російські військові атакували медичний заклад за допомогою безпілотника. Унаслідок удару постраждали працівники лікарні. П’ятеро людей отримали поранення та перебувають під наглядом медиків.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Херсонської ОВА.

РФ завдала удару по лікарні у Херсоні

Сьогодні, 25 червня, орієнтовно о 8:00 російські війська завдали удару по одній із лікарень у Херсоні, застосувавши безпілотник. Внаслідок атаки пошкоджено медичний заклад, а також постраждав персонал, який перебував на зміні.

За даними Херсонської обласної військової адміністрації, поранення отримали п’ятеро працівників лікарні. Попередньо, у всіх постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми.

Наразі всі потерпілі перебувають під наглядом лікарів, їм надається необхідна медична допомога.

"Орієнтовно о 08:00 російські військові атакували з безпілотника лікарню у Херсоні. Через ворожий удар постраждали пʼятеро співробітників медичного закладу. Попередньо, вони отримали мінно-вибухові травми. Наразі потерпілі перебувають під наглядом медиків", — поінформували у Херсонській ОВА.

Скриншот повідомлення Херсонської ОВА/Telegram

Новини.LIVE інформували, що 25 червня росіяни атакували автозаправні станції у Сумах та Запоріжжі, спричинивши пожежі. Внаслідок ударів зафіксовано руйнування, а також є постраждалі серед цивільних. За даними місцевої влади, по об’єктах паливної інфраструктури в регіоні вже неодноразово завдавалися подібні удари.

Новини.LIVE також писали, що російські війська 24 червня завдали удару керованою авіабомбою по центральному пляжу в Запоріжжі, де перебували люди. Внаслідок атаки поранення отримали шестеро людей, серед них — троє дітей.