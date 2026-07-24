Росія знищила 1,5 млн книжок у липні: Бережна підсумувала наслідки

Міністерка культури України Тетяна Бережна. Фото: Тетяна Бережна/Facebook

Інна Буряк редактор стрічки новин

Українська книжкова індустрія зазнала нищівного удару від Росії: лише за липень 2026 року ринок втратив близько 1,5 мільйона примірників видань, а прямі та опосередковані збитки галузі перевищили 323 мільйони гривень. За даними Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, катастрофічне скорочення обсягів друку стало прямим наслідком системних російських обстрілів поліграфічної та складської інфраструктури.

Про це повідомляє міністерка культури Тетяна Бережна, інформує Новини.LIVE.

Знищені Росією книжки. Фото: Тетяна Бережна/Facebook

Масштаби збитків російських ударів та втрати накладів

Найбільших руйнувань зазнали логістичні хаби та друкарські комплекси у декількох регіонах країни. Суттєвих руйнувань зазнала київська друкарня "Конві Плюс", де обстріл знищив понад 5 тисяч квадратних метрів приміщень. У вогні згоріли 600 тисяч книжок, з яких 250 тисяч становили підручники для дев'ятикласників, а ще 350 тисяч були напівфабрикатами у процесі виготовлення.

Зруйноване російською атакою видавництво. Фото: Тетяна Бережна/Facebook

Також через руйнування складів видавництво "#книголав" втратило до 250 тисяч примірників, а свої збитки оцінило у 20 мільйонів гривень. Загалом прямі втрати лише за цими об'єктами перевищили 130 мільйонів гривень.

Допис Тетяни Бережної. Фото: скриншот

Серйозних втрат зазнало й "Видавництво Старого Лева". Співзасновниця та головна редакторка ВСЛ Мар'яна Савка повідомила, що внаслідок удару по друкарні "Конві Плюс" повністю згоріли два вже надруковані наклади книжок. Мова йде про новинку Богдана Коломійчука "Львівський ґамбіт", яку готували до фестивалю BestsellerFest у Львові, та книгу Сельми Лаґерльоф "Мемуари дитини". Крім того, через пошкодження потужностей видавництво змушене змістити терміни виходу й призупинити передпродажі видань Ольги Гуцал "Якщо стрибнули, то гребіть" і "Хоробрість жити вдвох". За словами Мар’яни, наклад книжки Коломійчука терміново відправили на цифровий передрук, аби встигнути презентувати бодай частину примірників.

Допис Мар'яни Савки в Instagram. Фото: скриншот

Раніше Новини.LIVE писали, що на початку липня внаслідок російської атаки було уражено логістичний склад Denka Logistics під Києвом, що спричинило масштабну пожежу на площі понад 10 тисяч квадратних метрів. У результаті повністю згорів складський комплекс видавництва BookChef, де зберігалося понад 800 тисяч примірників книжок — художньої, дитячої та прикладної літератури. Попередні фінансові збитки видавництва від втрати готової продукції оцінили у понад 100 мільйонів гривень.

На тлі цілеспрямованого знищення об’єктів культури та книговидання в Україні, Бережна наголосила на необхідності жорсткішої реакції міжнародних інституцій. За її словами, ЮНЕСКО має припинити вживати знеособлені формулювання щодо руйнувань культурних цінностей в Україні та прямо називати Росію країною-агресором, винною у знищенні української спадщини та книгосховищ.

Також як інформували Новини.LIVE раніше, ще в травні через системне нищення поліграфічної інфраструктури, складів та бібліотек Україна офіційно закликала ЮНЕСКО та світову спільноту покарати РФ за свідомий "культурний геноцид". В українському МЗС та Нацкомісії у справах ЮНЕСКО наголошують, що прицільні удари по друкарнях та об'єктах спадщини є частиною спланованої політики агресора з винищення української ідентичності та національної пам'яті.

У співавторстві з Веронікою Придюк