Росія випустила 147 БпЛА: є влучання на 19 локаціях

Військовий ЗСУ, який відбиває повітряну загрозу. Фото: Генштаб ЗСУ

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Російська армія щоденно атакує Україну різними типами зброї. Сили оборони збили та придушили 111 ворожих безпілотників під час масованого нічного нальоту російських дронів 18 серпня. Загалом окупанти випустили 147 дронів різних модифікацій з території РФ та окупованих земель.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані звіту Командування Повітряних сил ЗСУ.

Як сили ППО відбили російську атаку в ніч проти 18 серпня

Українська протиповітряна оборона знешкодила 111 ворожих безпілотних літальних апаратів під час відбиття нічного повітряного нападу. За попередньою інформацією, станом на 08:00 ранку підрозділи знищили та подавили дрони типу Shahed, "Гербера" та апарати інших типів у північних, південних і східних регіонах країни.

Статистика збитих цілей станом на ранок 18 серпня. Фото: ПС ЗСУ

Масований наліт розпочався о 18:00 17 серпня і тривав усю ніч на 18 серпня. Загалом противник застосував 147 ударних безпілотників типу Shahed, зокрема їхні реактивні модифікації, дрони "Гербера", а також безпілотники-імітатори типу "Пародія". Пуски здійснювалися одразу з кількох напрямків: із районів російських міст Курськ, Орел, Міллерово і Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та Донецька.

Також зафіксовано влучання ворожих дронів на 19 локаціях. Крім того, на трьох локаціях зафіксували падіння уламків збитих апаратів.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що за даними Сил безпілотних систем, восени та взимку ворог планує радикально наростити масштаби обстрілів. Для цього вони задіюватимуть балістичні ракети та новітні реактивні дрони.

Водночас Україна змінила формат офіційного інформування населення, тому більше не публікує детальну статистику збитих чи зафіксованих російських ракет під час обстрілів. Як зазначає агентство Bloomberg, такий крок запроваджено з міркувань безпеки.

Щоб надійно захистити енергетику та цивільні об'єкти в холодну пору року, президент Володимир Зеленський наголосив на критичній потребі у західній допомозі. За його словами, для мінімального проходження опалювального сезону США мають передати Україні хоча б 5% власних запасів ракет-перехоплювачів до комплексів Patriot, тоді як повне закриття неба від балістичних атак потребує щонайменше 10% запасу.