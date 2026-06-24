Росія вдарила по пляжу у Запоріжжі: поранені шестеро людей
Російські окупанти у середу, 24 червня, завдали удару по пляжу в Запоріжжі. Внаслідок обстрілу поранення отримали шестеро людей. Крім того, пошкоджено приміщення кафе та припарковані транспортні засоби.
Про це повідомляють пресслужба Нацполіції та очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.
Російський обстріл Запоріжжя 24 червня
Загарбники поцілили керованою авіабомбою по центральному пляжу міста, де перебували люди. Внаслідок обстрілу поранення отримали шестеро людей, троє з яких діти.
Росія також пошкодила приміщення кафе, яке наразі не функціонує, а також припарковані транспортні засоби.
"Наполегливо просимо громадян під час повітряної тривоги та ракетних загроз перебувати в укриттях, щоб не наражатися на небезпеку", — наголошують в Нацполіції.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Херсонську ОВА, Росія 24 червня вдарила по Херсонщині та вбила 24-річного працівника міжнародної гуманітарної організації Norwegian People's Aid.
Крім того, сьогодні противник атакував дроном АЗС на околиці Сум, внаслідок чого поранення отримали троє людей. Також окупанти пошкодили автомобілі.
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