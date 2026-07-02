У Запоріжжі через російський удар пошкоджено м'ясокомбінат "Ювілейний"

Зруйнований м'ясокомбінат. Фото: кадр із відео

Російські війська завдали удару по території м'ясокомбінату "Ювілейний" у Запоріжжі. Внаслідок атаки пошкоджено виробничі приміщення, склади та офісну інфраструктуру підприємства.

Про це заявив керівник філії підприємства Максим Рак в коментарі місцевих медіа, передає Новини.LIVE.

Наслідки атаки на м'ясокомбінат у Запоріжжі

Через руйнування компанія змушена тимчасово призупинити свою діяльність.

Зруйноване приміщення підприємства. Фото: кадр із відео

За словами представника підприємства, удар стався ввечері 1 липня близько 19:30. У цей момент працівників на території не було.

"У нас якраз була перезмінка: денна зміна вже покинула територію, а нічна ще не прийшла. Слава Богу, на території перебувала лише охорона, і ніхто не постраждав", — розповів представник м'ясокомбінату.

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Наслідки атаки на м'ясокомбінат. Фото: кадр із відео

Після атаки на місце оперативно прибули підрозділи ДСНС та поліція. Рятувальники швидко локалізували пожежу, однак через повторні осередки займання були змушені повертатися на об'єкт протягом усієї ночі.

"Пошкоджені склади, офісні приміщення, пошкоджено все, що давало нам працювати. Зараз будемо займатися розбором завалів і, на жаль, на певний час припинимо нашу діяльність", — зазначив представник компанії.

Наразі на території тривають роботи з ліквідації наслідків російського удару та оцінки завданих збитків.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські атаки продовжують завдавати масштабних руйнувань житловому фонду Запоріжжя. За офіційними даними, внаслідок обстрілів пошкоджено вже кожен третій багатоквартирний будинок у місті, а також суттєво зросла кількість зруйнованих приватних осель.

Як повідомляли Новини.LIVE, 30 червня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по приватному сектору Запоріжжя. Внаслідок атаки, за попередніми даними, одна людина загинула, ще дев'ятеро отримали поранення, також було зруйновано приватні будинки та пошкоджено один із закладів освіти.