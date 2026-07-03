Росія вбила п'ятьох мирних у Сумській області: серед них немовля

Поліція обстежує атакований об'єкт в Сумській області. Фото: Нацполіція України

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Російські війська протягом минулої доби завдали масованих ударів по Сумській області. Загинули п'ятеро людей, серед яких немовля. Ще десятки цивільних мешканців отримали поранення.

Про це повідомили у Нацполіції України, передає Новини.LIVE.

Поліція повідомила про наслідки російських ударів по Сумській області за добу

Сумська область зазнала масштабних ворожих обстрілів протягом минулої доби. Під ударом опинилися 22 населені пункти регіону. У Роменській громаді російський безпілотний літальний апарат поцілив безпосередньо в житловий будинок. Ця атака забрала життя чотирьох людей: 76-річного чоловіка, двох жінок віком 26 і 39 років, а також дівчинки, якій був лише один рік і вісім місяців.

Зруйнований будинок та дитмайданчик. Фото: Нацполіція України

Окрім того, поранення у цій громаді дістали троє чоловіків віком 33, 35 та 62 років.

Поліція обстежує згарище від будинку. Фото: Нацполіція України

Ще одна смерть цивільної людини зареєстрована у Річківській громаді. Там через удар ворожого дрона загинула 49-річна жінка, а 47-річний чоловік дістав травми.

Наслідки російської атаки в Сумській області. Фото: Нацполіція України

Водночас у Сумській громаді від атаки дрона є травмування у 18-річної дівчини, 23-річної жінки, а також двох чоловіків віком 51 та 64 років. Також по цій же громаді росіяни вдарили керованою авіаційною бомбою. Внаслідок вибуху КАБу постраждала велика кількість людей, серед яких п'ятеро дітей, чотири жінки та четверо чоловіків.

У Садівській громаді під атаку БпЛА потрапили четверо місцевих жителів: двоє жінок та двоє літніх чоловіків отримали поранення. У Ворожбянській громаді російський дрон вибухнув поруч із транспортним засобом, травмувавши 53-річну жінку та 55-річного чоловіка.

Також зафіксовано атаку у Білопільській громаді, де окупанти скинули вибуховий пристрій із безпілотного апарата. Через цей вибух травми отримали двоє чоловіків у віці 53 та 63 років. Окрім цього, під прицілом російських військ перебувала Криничанська громада.

Новини.LIVE висвітлювали серію російських атак на Сумську область, які спрямовані на цивільне населення.

У ніч проти 26 червня ворожий ударний безпілотник поцілив у дах дев'ятиповерхівки, внаслідок чого на покрівлі будівлі спалахнула масштабна пожежа. Вже 28 червня Сумський регіон знову опинився під ударом дронів, що призвело до поранення 32 осіб, серед яких троє дітей.

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив про нібито просування російських військ углиб регіону та створення так званої "зони безпеки". Але ця інформація не відповідає дійсності. Військовий експерт Іван Тимочко заявив, що ці тези є частиною ворожої пропаганди, адже насправді російська наступальна операція на Сумському напрямку зазнала повної невдачі та не має реальних успіхів на фронті.