Росія тероризує Запоріжжя дронами: загинула людина

Рятувальники прибули на місце атаки. Фото: ДСНС Запоріжжя

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

У понеділок, 6 липня, російські війська атакували Запоріжжя за допомогою безпілотних літальних апаратів, унаслідок чого одна жінка загинула. Ворожі удари також спричинили руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Запоріжжя, передає Новини.LIVE.

Росія застосувала дрони-камікадзе по Запоріжжю

Війська Російської Федерації здійснили повітряну атаку на Запоріжжя, застосувавши ударні безпілотники. Від отриманих ушкоджень загинула жінка. Окрім того, осколкові поранення та травми отримали десятеро містян.

Пошкодження на АЗС. Фото: ДСНС

Наслідки атаки дрона. Фото: ДСНС

Серед постраждалих внаслідок нальоту дронів виявили щонайменше одну дитину.

Уламки дрона пошкодили скло в машині. Фото: ДСНС

На місцях влучань наразі продовжують працювати екстрені служби. Окрім людських жертв, атака спричинила руйнування об'єктів у межах міста. Відомо, що через атаки було суттєво пошкоджено будівлю місцевої автозаправної станції. Також у зоні ураження опинилися кілька приватних автомобілів, які були припарковані неподалік від місця вибухів.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що увечері, 5 липня, російські війська завдали серію ударів по Запоріжжю, у результаті чого загинув співробітник поліції Руслан Ярошевич, а ще 14 осіб дістали поранення. На місцях влучань, де ворожа атака спричинила значні пошкодження житлових будинків.

Це не перший подібний удар по місту за останні дні. Раніше, 3 липня, російські війська атакували Запоріжжя за допомогою FPV-дронів. Однією з цілей того обстрілу стало відділення №7 "Нової пошти", яке зазнало пошкоджень унаслідок влучання.