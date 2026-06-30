Росія скинула КАБи на Запоріжжя: люди масово звертаються до медиків

Руйнування у місті внаслідок вибухів. Фото: Запорізька ОВА

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Четверо мирних жителів зазнали поранень унаслідок чергового російського удару по Запоріжжю керованими авіабомбами, який призвів до руйнування будівлі та виникнення пожежі. Медики надають необхідну допомогу постраждалій жінці та трьом чоловікам.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

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Війська РФ здійснили обстріл Запоріжжя, поціливши в одну з будівель міста. Унаслідок ворожого влучання є пошкодження будівлі, на місці прильоту спалахнула пожежа, яку підрозділам рятувальної служби вже вдалося повністю ліквідувати.

Пошкодження внаслідок обстрілу. Фото: Запорізька ОВА

Масштаби руйнувань. Фото: Запорізька ОВА

Медики надають допомогу. Фото: Запорізька ОВА

Кількість цивільних громадян, яким знадобилася невідкладна допомога лікарів через наслідки цієї російської атаки, станом на 10:46 збільшилася до чотирьох людей. Серед поранених є 48-річна жінка. Окрім неї, травми різного ступеня важкості отримали троє чоловіків, яким виповнилося 51, 54 та 67 років. Наразі всім постраждалим запоріжцям лікарі надають допомогу.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, Запоріжжя практично щоденно опиняється під ударами російських військ. Так 29 червня росіяни атакували безпілотником маршрутне таксі, внаслідок чого є троє загиблих та щонайменше шестеро поранених, серед яких дитина.

За два дні до цього, у ніч проти 27 червня, росіяни вже били по Запоріжжю керованими авіабомбами. Тоді внаслідок влучань було пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури, цивільні отримали поранення.