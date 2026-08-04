Росія скинула авіабомби на центр Краматорська: 22 людини поранені
Російські війська вранці 4 серпня завдали авіаудару по центру Краматорська. За оновленими даними, внаслідок атаки поранення отримало 22 цивільні людини.
Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.
Росія скинула авіабомби на центр Краматорська
За інформацією прокуратури, близько 10:17 окупанти, ймовірно, застосували авіабомби ФАБ-250 з уніфікованим модулем планування і корекції (УМПК). Одне з влучань припало на житловий будинок у центрі міста.
Серед поранених — чоловіки та жінки різного віку. Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу. Остаточну кількість постраждалих і масштаби руйнувань ще встановлюють. Унаслідок удару пошкоджено житлові та нежитлові будівлі. На місці працюють рятувальники, медики та інші профільні служби.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження за фактом воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.
У прокуратурі наголосили, що удар був цілеспрямовано завданий по цивільній інфраструктурі, та вкотре закликали жителів прифронтових громад евакуюватися до безпечніших регіонів України.
Як повідомляли Новини.LIVE, у Часовому Яру Донецької області досі залишаються поодинокі цивільні мешканці. Переважно це люди похилого віку, які через активні бойові дії не змогли евакуюватися та змушені ховатися у підвалах.
Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська раніше завдали авіаудару по Слов'янську Донецької області, застосувавши авіабомби ФАБ-250 з УМПК. Унаслідок обстрілу загинула одна людина, ще кілька людей дістали поранення.
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