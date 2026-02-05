Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія щоденно нарощує удари по Запорізькій області

Росія щоденно нарощує удари по Запорізькій області

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 08:47
Росіяни обстріляли 30 сіл і міст Запорізької області
Руїни після удару. Фото: ДСНС Запоріжжя

Впродовж доби Запорізька область знову опинилася під шквальним вогнем з боку російських окупаційних військ. Найбільше постраждав Пологівський район, де зафіксовано поранення трьох мирних мешканців.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Реклама
Читайте також:

Наслідки російських атак по Запорізькій області за добу

Загалом армія РФ атакувала понад три десятки населених пунктів, застосовуючи всі види озброєння.

Російські війська здійснили щонайменше 20 авіаударів по житлових і соціальних об'єктах у таких громадах: Комишуваха, Різдвянка, Тернувате, Нове Поле, Барвінівка, Любицьке, Залізничне, Чарівне, Верхня Терса, Зелене, Копані, Рівне, Долинка, Воздвижівка та Новосолошине. Крім того, один ракетний удар було завдано безпосередньо по місту Запоріжжя.

Особливу загрозу становили дрони: протягом доби армія РФ запустила 533 безпілотники, переважно типу FPV. Під їхніми атаками опинилися як сам обласний центр, так і навколишні села та селища: Матвіївка, Таврійське, Біленьке Перше, Степногірськ, Приморське, Лук'янівське, Павлівка, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Білогір’я, Воздвижівка, Тернувате, Зелене, Солодке та Нове Запоріжжя.

Не припинялися й обстріли з реактивних систем залпового вогню. Було щонайменше чотири такі удари, які влучили по Залізничному, Тернуватому та Новому Запоріжжю. Також російські війська здійснили 228 артилерійських атак, вдаривши по 13 населених пунктах у регіоні.

В результаті масованого обстрілу зафіксовано щонайменше 69 випадків пошкодження житлових будинків, автомобілів і об'єктів цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, російські війська також атакували Сумську область, відомо про поранених та значні руйнування.

Також в ДСНС показали наслідки обстрілів Києва цієї ночі, 5 лютого.

Запоріжжя Запорізька область обстріли війна в Україні руйнування
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації