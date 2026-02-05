Росіяни обстріляли 30 сіл і міст Запорізької області

Росія щоденно нарощує удари по Запорізькій області
Впродовж доби Запорізька область знову опинилася під шквальним вогнем з боку російських окупаційних військ. Найбільше постраждав Пологівський район, де зафіксовано поранення трьох мирних мешканців.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Наслідки російських атак по Запорізькій області за добу
Загалом армія РФ атакувала понад три десятки населених пунктів, застосовуючи всі види озброєння.
Російські війська здійснили щонайменше 20 авіаударів по житлових і соціальних об'єктах у таких громадах: Комишуваха, Різдвянка, Тернувате, Нове Поле, Барвінівка, Любицьке, Залізничне, Чарівне, Верхня Терса, Зелене, Копані, Рівне, Долинка, Воздвижівка та Новосолошине. Крім того, один ракетний удар було завдано безпосередньо по місту Запоріжжя.
Особливу загрозу становили дрони: протягом доби армія РФ запустила 533 безпілотники, переважно типу FPV. Під їхніми атаками опинилися як сам обласний центр, так і навколишні села та селища: Матвіївка, Таврійське, Біленьке Перше, Степногірськ, Приморське, Лук'янівське, Павлівка, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Білогір’я, Воздвижівка, Тернувате, Зелене, Солодке та Нове Запоріжжя.
Не припинялися й обстріли з реактивних систем залпового вогню. Було щонайменше чотири такі удари, які влучили по Залізничному, Тернуватому та Новому Запоріжжю. Також російські війська здійснили 228 артилерійських атак, вдаривши по 13 населених пунктах у регіоні.
В результаті масованого обстрілу зафіксовано щонайменше 69 випадків пошкодження житлових будинків, автомобілів і об'єктів цивільної інфраструктури.
Нагадаємо, російські війська також атакували Сумську область, відомо про поранених та значні руйнування.
Також в ДСНС показали наслідки обстрілів Києва цієї ночі, 5 лютого.
