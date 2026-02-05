Россияне обстреляли 30 сел и городов Запорожской области

Руины после удара. Фото: ГСЧС Запорожья

В течение суток Запорожская область снова оказалась под шквальным огнем со стороны российских оккупационных войск. Больше всего пострадал Пологовский район, где зафиксировано ранение трех мирных жителей.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Последствия российских атак по Запорожской области за сутки

В целом армия РФ атаковала более трех десятков населенных пунктов, применяя все виды вооружения.

Российские войска совершили не менее 20 авиаударов по жилым и социальным объектам в таких общинах: Камышеваха, Рождественка, Терноватое, Новое Поле, Барвиновка, Любицкое, Железнодорожное, Волшебное, Верхняя Терса, Зеленое, Копани, Ровно, Долинка, Воздвижовка и Новосолошино. Кроме того, один ракетный удар был нанесен непосредственно по городу Запорожье.

Особую угрозу представляли дроны: в течение суток армия РФ запустила 533 беспилотника, преимущественно типа FPV. Под их атаками оказались как сам областной центр, так и окружающие села и поселки: Матвеевка, Таврическое, Беленькое Первое, Степногорск, Приморское, Лукьяновское, Павловка, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Белогорье, Воздвижовка, Терноватое, Зеленое, Сладкое и Новое Запорожье.

Не прекращались и обстрелы из реактивных систем залпового огня. Было по меньшей мере четыре таких удара, которые попали по Железнодорожному, Терноватому и Новому Запорожью. Также российские войска совершили 228 артиллерийских атак, ударив по 13 населенным пунктам в регионе.

В результате массированного обстрела зафиксировано не менее 69 случаев повреждения жилых домов, автомобилей и объектов гражданской инфраструктуры.

