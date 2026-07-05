Росія обстріляла Дніпропетровщину: є руйнування та поранені
Російські окупанти знову атакували Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей. Ворог бив дронами, артилерією та ракетами.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у неділю, 5 липня, передає Новини.LIVE.
Російський обстріл Дніпропетровщини
"Понад десять разів ворог атакував чотири райони безпілотниками, артилерією і ракетами", — зазначив Ганжа.
Зокрема, у Дніпрі пошкоджене підприємство, а в Павлограді — понівечені оселі та автомобілі, постраждали двоє людей.
У Камʼянському районі окупанти вдарили по Пʼятихатській громаді, внаслідок чого пошкоджена інфраструктура.
А на Нікопольщині під ворожим вогнем були:
- Нікополь;
- Червоногригорівська громада;
- Марганецька громада.
Окупанти понівечили приватний будинок.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Запорізьку ОВА, упродовж минулої доби російські окупанти масовано атакували Запорізьку область, внаслідок чого загинула людина, ще 16 отримали поранення.
Крім того, 4 липня Росія била по Дніпропетровщині дронами та керованими авіабомбами. Загарбники вбили двох людей та поранили 17. Внаслідок атаки зафіксовано значні руйнування.
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