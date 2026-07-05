Росія обстріляла Дніпропетровщину: є руйнування та поранені

Рятувальники. Фото ілюстративне: ДСНС

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Російські окупанти знову атакували Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей. Ворог бив дронами, артилерією та ракетами.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у неділю, 5 липня, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Дніпропетровщини

"Понад десять разів ворог атакував чотири райони безпілотниками, артилерією і ракетами", — зазначив Ганжа.

Зокрема, у Дніпрі пошкоджене підприємство, а в Павлограді — понівечені оселі та автомобілі, постраждали двоє людей.

У Камʼянському районі окупанти вдарили по Пʼятихатській громаді, внаслідок чого пошкоджена інфраструктура.

А на Нікопольщині під ворожим вогнем були:

Нікополь;

Червоногригорівська громада;

Марганецька громада.

Окупанти понівечили приватний будинок.

Допис Ганжи. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Запорізьку ОВА, упродовж минулої доби російські окупанти масовано атакували Запорізьку область, внаслідок чого загинула людина, ще 16 отримали поранення.

Крім того, 4 липня Росія била по Дніпропетровщині дронами та керованими авіабомбами. Загарбники вбили двох людей та поранили 17. Внаслідок атаки зафіксовано значні руйнування.