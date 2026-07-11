Росія обстріляла авіабомбами Суми: загинули четверо людей

Російський обстріл Сум 11 липня. Фото: Сумська ОВА

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Російські окупанти у суботу, 11 липня, завдали удару трьома керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі в Зарічному районі Сум. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Про це повідомили очільник Сумської ОВА Олег Григоров та в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Сум 11 липня

"На цю хвилину підтверджено загибель чотирьох людей унаслідок удару російських КАБ по Сумах", — повідомив Григоров.

Пошкоджена багатоповерхвка в Сумах. Фото: Сумська ОВА

Крім того, ще 17 отримали поранення. Відомо, що два КАБи Росії вдарили по людному місцю, де були цивільні та автомобілі. Зокрема, в епіцентрі одного з ударів — дорога та зупинка громадського транспорту.

Ще один російський удар був спрямований по обʼєкту інфраструктури.

Наразі троє людей у важкому стані, а до лікарень продовжують звертатися люди. Вибуховою хвилею пошкоджені багатоповерхівки навколо місць влучань.

Наслідки російського обстрілу Сум 11 липня. Фото: Сумська ОВА

Рятувальна операція продовжується. Також зберігається загроза ворожих атак.

Кобзар зазначив, що серед загиблих є дитина — дівчинка.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру, 11 липня Росія атакувала Словʼянськ авіабомбами "ФАБ-250" з УМПК, внаслідок чого є загиблий та поранені.

А 10 липня російські окупанти завдали удару КАБами по Запоріжжю. Противник вбив одну людину та поранив 29.