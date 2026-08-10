Росія готує облави для мобілізації у великих містах: деталі від РДК

Командир РДК Денис Капустін. Фото: кадр з відео

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Юридично мобілізація в Росії не припинялася, однак чергова повноцінна фаза примусового набору до війська розпочнеться після 20 вересня, коли завершиться політичний виборчий процес. Через гостру нестачу піхоти та відсутність успіхів на фронті облави вперше можуть охопити великі міста-мільйонники.

Про це в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець розповів командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін.

Росія готується до нової хвилі мобілізації і може силоміць забирати громадян на війну

Як заявив командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін, оперативна інформація зсередини країни свідчить про високий рівень тривожності серед населення. Люди намагаються виїхати за кордон, оформити фіктивну інвалідність через зв'язки в армійських колах або придбати бронь, тоді як частина росіян традиційно покладається на везіння.

"Об'єктивно, всі розраховують на те, що після 20 вересня, після виборів парламентських, буде певна фаза такої повноцінної мобілізації в РФ. Хтось готується як може, хтось купив інвалідність у когось друзів в армії, хтось купив собі бронь, хтось банально збирається поїхати геть. Хтось, звісно, сподівається на наш російський "авось", як завжди. Але, об'єктивно, всі люди до цього готуються, тому що зрозуміло, що по фронту якихось проривів, успіхів немає. Розповідати про якісь громадські перемоги не виходить", — заявив Денис Капустін.

Очільник РДК підкреслив, що з юридичної думки процес призову взагалі не зупинявся.

"Мобілізацію з 2022 року, насправді, ніхто не зупинив. Просто в неї є різні фази. Але з точки зору юридичної, з точки зору закону, мобілізація в РФ продовжується", — пояснив військовий, додавши, що тепер на росіян чекають випадки масового примусового вилучення чоловіків безпосередньо на вулицях великих міст.

Перехід до жорстких методів поповнення армії обумовлений серйозним дефіцитом особового складу на передовій та відсутністю будь-яких стратегічних здобутків. Капустін зауважив, що російському командуванню більше немає про що звітувати перед суспільством, оскільки проривів на лінії зіткнення не спостерігається.

"Якщо раніше російська сторона брала (міста, — Ред.) в кредит, це поняття існує тільки в російській армії, брала в кредит українські населені пункти, то зараз вже навіть про це навіть мова не йде", — зауважив Капустін.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, Росія не демонструє жодним чином готовність до миру та лише нарощує військову міць.

У неділю, 9 серпня, Дамаск та Москва уклали двосторонню угоду щодо функціонування російських військових об'єктів на території Сирії, яка також передбачає створення спільних осередків підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

Паралельно із цим очікується суттєве загострення бойових дій на сході України: за оцінкою заступника командира 3-го армійського корпусу Максима Жоріна, упродовж осені противник може активізувати наступальні операції в Донеччині, сконцентрувавши основні зусилля на просуванні до Костянтинівки, Слов'янська та Краматорська. Задля забезпечення цього тиску російське керівництво має намір залучити щонайменше пів мільйона мобілізованих новобранців, перші підрозділи з яких планують кидати на передову вже протягом 14 днів після призову.