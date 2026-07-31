Удар по заводу Terminal Autonomy у Києві: що відомо

Безпілотник глибокого удару. Фото: Reuters

Унаслідок російського ракетного удару по Києву там було зруйновано завод американської компанії Terminal Autonomy. Відомо, що дане підприємство спеціалізується на створенні високоточних безпілотних систем на базі ШІ із захистом від радіоелектронного придушення.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані The Guardian.

Росія влучила у завод з виробництва дронів у Києві

Джерела повідомили, що російська балістична ракета знищила у Києві підприємство з виготовлення безпілотників, яке належало американській корпорації Terminal Autonomy, що була зареєстрована у штаті Делавер у 2023 році.

Аналітики зазначають, що це фактично перший випадок за весь час збройного конфлікту, коли Москва завдала удару безпосередньо по об'єкту, що належить американській компанії.

Компанія Terminal Autonomy не надала відповіді на запит про коментар, надісланий електронною поштою, а Міністерство оборони України також утрималося від офіційних коментарів.

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Водночас ситуацію прокоментував Ентоні Вінчі, колишній високопоставлений офіцер розвідки США, зазначивши: "Росіянам байдуже, кому належить виробничий об’єкт. Він все одно залишається мішенню. Їм байдуже, американський він чи чиїсь інші".

За інформацією джерел, знайомих із діяльністю корпорації, підприємство випускало високоточні дрони для глибоких ударів із системами наведення, які здатні протистояти російським сигналам радіоелектронної боротьби. Відомо, що дрони також були створені за технологією під час якої штучний інтелект самостійно перебирає на себе керування зброєю після того, як сили захисту глушать радіохвилі або мобільний зв'язок. На офіційному сайті виробника зазначено: "Ми використовуємо барражувальні боєприпаси зі штучним інтелектом та високоточні боєприпаси, які вже перебувають на активній службі проти ворожих засобів на передовій".

Дрони, які виготовляли на заводі. Фото: скриншот

Як свідчать дані з офіційного сайту виробника, підприємство виготовляло БпЛА "Коса AQ 400" і "RQ 100 Scout", розрахованих на дистанції до 750 км для стратегічних завдань із серійним виробництвом і швидким розгортанням, а також тактичних баражуючих боєприпасів малої дальності "Багнет AQ 100" із дальністю ураження до 60 км, збіркою без інструментів та віртуальним таргетуванням через штучний інтелект. Усі ці апарати вже перебували на активній службі проти ворожих засобів на передовій та були перевірені в боях.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, під час нещодавньої атаки, 19 липня, російські війська повністю знищили завод та склади відомого українського виробника військової амуніції й балістичного захисту UKRTAC у Києві. Тоді всі працівники підприємства залишилися неушкодженими.

Водночас у відповідь Сили оборони спільно зі Службою безпеки України 31 липня здійснили серію результативних ударів по ключових об'єктах ворожої логістики, нафтопереробки та військово-промислового комплексу РФ.