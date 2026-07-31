Нападение на завод Terminal Autonomy в Киеве: что известно

Беспилотник для нанесения ударов на большом расстоянии. Фото: Reuters

В результате российского ракетного удара по Киеву там был разрушен завод американской компании Terminal Autonomy. Известно, что данное предприятие специализируется на создании высокоточных беспилотных систем на базе ИИ с защитой от радиоэлектронного подавления.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные The Guardian.

Россия поразила завод по производству дронов в Киеве

Источники сообщили, что российская баллистическая ракета уничтожила в Киеве предприятие по производству беспилотников, принадлежавшее американской корпорации Terminal Autonomy, зарегистрированной в штате Делавэр в 2023 году.

Аналитики отмечают, что это фактически первый случай за всё время вооружённого конфликта, когда Москва нанесла удар непосредственно по объекту, принадлежащему американской компании.

Компания Terminal Autonomy не ответила на запрос о комментарии, отправленный по электронной почте, а Министерство обороны Украины также воздержалось от официальных комментариев.

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В то же время ситуацию прокомментировал Энтони Винчи, бывший высокопоставленный офицер разведки США, отметив: «Россиянам все равно, кому принадлежит производственный объект. Он все равно остается мишенью. Им все равно, американский он или чьё-то ещё».

По информации источников, знакомых с деятельностью корпорации, предприятие выпускало высокоточные дроны для нанесения ударов на большие расстояния с системами наведения, способными противостоять российским сигналам радиоэлектронной борьбы. Известно, что дроны также были созданы по технологии, при которой искусственный интеллект самостоятельно берет на себя управление оружием после того, как силы обороны глушат радиоволны или мобильную связь. На официальном сайте производителя указано: «Мы используем барражирующие боеприпасы с искусственным интеллектом и высокоточные боеприпасы, которые уже находятся на активной службе против вражеских средств на передовой».

Дроны, которые производили на заводе. Фото: скриншот

Как свидетельствуют данные с официального сайта производителя, предприятие производило БПЛА «Коса AQ 400» и «RQ 100 Scout», рассчитанные на дальность до 750 км для стратегических задач с серийным производством и быстрым развертыванием, а также тактических баражирующих боеприпасов малой дальности «Багнет AQ 100» с дальностью поражения до 60 км, сборкой без инструментов и виртуальным наведением с помощью искусственного интеллекта. Все эти аппараты уже находились на активной службе против вражеских средств на передовой и были проверены в боях.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, во время недавней атаки, 19 июля, российские войска полностью уничтожили завод и склады известного украинского производителя военной амуниции и баллистической защиты UKRTAC в Киеве. Тогда все сотрудники предприятия остались невредимыми.

В то же время в ответ Силы обороны совместно со Службой безопасности Украины 31 июля нанесли серию результативных ударов по ключевым объектам вражеской логистики, нефтепереработки и военно-промышленного комплекса РФ.