Росія атакувала термінал “Нової пошти” на Чернігівщині

Наслідки атаки РФ по терміналу "Нової пошти". Фото: Нова пошта

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Унаслідок чергової атаки на Чернігівщині зазнав пошкоджень сортувальний термінал "Нової пошти". Інцидент стався сьогодні близько 16:20.

Про це повідомляє компанія "Нова пошта", передає Новини.LIVE.

Пошкодження логістичної інфраструктури

За даними компанії, удару зазнала цивільна логістична інфраструктура, внаслідок чого було зруйновано термінал на території області.

У "Новій пошті" зазначили, що внаслідок інциденту загиблих і постраждалих немає. Наразі триває ліквідація наслідків атаки.

Попри пошкодження, компанія повідомила про оперативне задіяння резервних логістичних маршрутів. Це дозволяє забезпечувати доставку відправлень у штатному режимі.

Актуальну інформацію щодо посилок клієнтам радять перевіряти у мобільному застосунку та на офіційному сайті компанії.

Повідомлення про атаку. Скріншот: Telegram

Новини.LIVE інформували, що увечері 3 липня російські війська атакували Запоріжжя FPV-дронами. Одним із об’єктів удару стало відділення №7 "Нової пошти", яке зазнало пошкоджень внаслідок атаки.

Новини.LIVE повідомляли, що удень 5 липня російські війська атакували Павлоград у Дніпропетровській області. Внаслідок удару на території автосервісу спалахнула пожежа, горять вантажні автомобілі.