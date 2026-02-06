У Миргородському районі Росія вдарила по промисловому об’єкту

Росія атакувала промисловий об'єкт на Полтавщині — фото
На Полтавщині внаслідок чергової російської атаки зафіксовано влучання по об'єкту промислової інфраструктури у Миргородському районі. Удар призвів до масштабних загорянь одразу в кількох місцях.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію від ДСНС.
У Миргородському районі виникла велика пожежа через російську атаку
Після обстрілу на території підприємства спалахнули пожежі, які потребували залучення значних сил для гасіння. На щастя, обійшлося без загиблих і поранених.
До ліквідації наслідків атаки залучили рятувальників і спеціальну техніку підрозділів ДСНС Полтавської області. Крім того, на місці працювали три пожежні потяги Укрзалізниці, які допомагали приборкати вогонь та не допустити його поширення.
Наразі всі осередки займання ліквідовані. Фахівці продовжують працювати на місці, оцінюючи масштаби пошкоджень та наслідки удару.
Нагадаємо, Росія завдала удару по притулку у Запоріжжі, тварин екстренно евакуювали.
Також відомо про атаку по житловому будинку у Сумах.
