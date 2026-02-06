У Миргородському районі Росія вдарила по промисловому об’єкту

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС

На Полтавщині внаслідок чергової російської атаки зафіксовано влучання по об'єкту промислової інфраструктури у Миргородському районі. Удар призвів до масштабних загорянь одразу в кількох місцях.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію від ДСНС.

У Миргородському районі виникла велика пожежа через російську атаку

Після обстрілу на території підприємства спалахнули пожежі, які потребували залучення значних сил для гасіння. На щастя, обійшлося без загиблих і поранених.

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Полтавщини

Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС Полтавщини

Пожежа. Фото: ДСНС Полтавщини

До ліквідації наслідків атаки залучили рятувальників і спеціальну техніку підрозділів ДСНС Полтавської області. Крім того, на місці працювали три пожежні потяги Укрзалізниці, які допомагали приборкати вогонь та не допустити його поширення.

Рятувальник гасить вогонь. Фото: ДСНС Полтавщини

Пожежа після прильоту. Фото: ДСНС Полтавщини

Наразі всі осередки займання ліквідовані. Фахівці продовжують працювати на місці, оцінюючи масштаби пошкоджень та наслідки удару.

