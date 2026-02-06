Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія атакувала промисловий об'єкт на Полтавщині — фото

Росія атакувала промисловий об'єкт на Полтавщині — фото

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 13:25
У Миргородському районі Росія вдарила по промисловому об’єкту
Гасіння пожежі. Фото: ДСНС

На Полтавщині внаслідок чергової російської атаки зафіксовано влучання по об'єкту промислової інфраструктури у Миргородському районі. Удар призвів до масштабних загорянь одразу в кількох місцях.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію від ДСНС.

Реклама
Читайте також:

У Миргородському районі виникла велика пожежа через російську атаку

Після обстрілу на території підприємства спалахнули пожежі, які потребували залучення значних сил для гасіння. На щастя, обійшлося без загиблих і поранених.

Полтавська область обстріли
Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Полтавщини
Атака на Полтавщину
Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС Полтавщини
Атака на промисловість
Пожежа. Фото: ДСНС Полтавщини

До ліквідації наслідків атаки залучили рятувальників і спеціальну техніку підрозділів ДСНС Полтавської області. Крім того, на місці працювали три пожежні потяги Укрзалізниці, які допомагали приборкати вогонь та не допустити його поширення.

Обстріли Полтавської області
Рятувальник гасить вогонь. Фото: ДСНС Полтавщини
Пожежа
Пожежа після прильоту. Фото: ДСНС Полтавщини

Наразі всі осередки займання ліквідовані. Фахівці продовжують працювати на місці, оцінюючи масштаби пошкоджень та наслідки удару.

Нагадаємо, Росія завдала удару по притулку у Запоріжжі, тварин екстренно евакуювали.

Також відомо про атаку по житловому будинку у Сумах.

промисловість пожежа ДСНС Полтавська область війна в Україні атака
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації