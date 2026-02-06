В Миргородском районе Россия ударила по промышленному объекту

Россия атаковала промышленный объект на Полтавщине — фото
На Полтавщине в результате очередной российской атаки зафиксировано попадание по объекту промышленной инфраструктуры в Миргородском районе. Удар привел к масштабным возгораниям сразу в нескольких местах.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию от ГСЧС.
В Миргородском районе возник большой пожар из-за российской атаки
После обстрела на территории предприятия вспыхнули пожары, которые требовали привлечения значительных сил для тушения. К счастью, обошлось без погибших и раненых.
К ликвидации последствий атаки привлекли спасателей и специальную технику подразделений ГСЧС Полтавской области. Кроме того, на месте работали три пожарных поезда Укрзализныци, которые помогали обуздать огонь и не допустить его распространения.
Сейчас все очаги возгорания ликвидированы. Специалисты продолжают работать на месте, оценивая масштабы повреждений и последствия удара.
Напомним, Россия нанесла удар по приюту в Запорожье, животных экстренно эвакуировали.
Также известно об атаке по жилому дому в Сумах.
Читайте Новини.LIVE!