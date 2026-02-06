В Миргородском районе Россия ударила по промышленному объекту

Тушение пожара. Фото: ГСЧС

На Полтавщине в результате очередной российской атаки зафиксировано попадание по объекту промышленной инфраструктуры в Миргородском районе. Удар привел к масштабным возгораниям сразу в нескольких местах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию от ГСЧС.

В Миргородском районе возник большой пожар из-за российской атаки

После обстрела на территории предприятия вспыхнули пожары, которые требовали привлечения значительных сил для тушения. К счастью, обошлось без погибших и раненых.

Тушение пожара. Фото: ГСЧС Полтавщины

Спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС Полтавщины

Пожар. Фото: ГСЧС Полтавщины

К ликвидации последствий атаки привлекли спасателей и специальную технику подразделений ГСЧС Полтавской области. Кроме того, на месте работали три пожарных поезда Укрзализныци, которые помогали обуздать огонь и не допустить его распространения.

Спасатель тушит огонь. Фото: ГСЧС Полтавщины

Пожар после прилета. Фото: ГСЧС Полтавщины

Сейчас все очаги возгорания ликвидированы. Специалисты продолжают работать на месте, оценивая масштабы повреждений и последствия удара.

Напомним, Россия нанесла удар по приюту в Запорожье, животных экстренно эвакуировали.

Также известно об атаке по жилому дому в Сумах.

