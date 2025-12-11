Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія атакувала критичну інфраструктуру в Україні — що збила ППО

Росія атакувала критичну інфраструктуру в Україні — що збила ППО

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 11:52
Масований обстріл України 10 грудня — які результати роботи ППО
Військовослужбовець біля засобів ППО. Фото: Командування ПС ЗСУ

У ніч проти 11 грудня, починаючи з 19:00 10 грудня, Росія здійснила черговий масований комбінований удар по українській критичній інфраструктурі. Для атаки були задіяні, як ударні безпілотники, так і ракети наземного базування. Під час нічної операції розрахунки радіотехнічних військ зафіксували та супроводжували у повітряному просторі України 154 цілі.

Про це повідомили в пресслужбі Командування Повітряних сил ЗСУ. 

Реклама
Читайте також:

Масований удар Росії по Україні 10 та 11  грудня — які наслідки

Серед виявлених засобів ураження було три балістичні ракети типу Іскандер-М/KN-23, випущені з території Курської області Росії. Решту повітряних цілей становили 151 ударний дрон "Шахед" та "Гербера" причому близько 120 із них — це так звані "Шахеди".

Маршрути їхнього запуску пролягали з російських регіонів Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, а також з окупованої території Криму — з районів Гвардійське та Чауда.

Найінтенсивніший удар противник скерував у бік Кременчука на Полтавщині. Під атакою також опинилися Одеська область та низка прифронтових населених пунктів. 

null
Статистика збиття. Фото: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, станом на 10:00 українська протиповітряна оборона змогла збити або подавити засобами РЕБ 85 повітряних цілей. Із них 83 літальні апарати були ударними безпілотниками "Шахед" та "Гербера", а також дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.

Попри масштабну роботу ППО, зафіксовано влучання 69 ударних дронів та однієї балістичної ракети у 34 різних локаціях.

Нагадаємо, експерт з протидії БпЛА та оборони повітряного простору, полковник ВПС Ізраїлю (резерв) Авів Бар Зохар розповідав, яким має бути ППО у майбутньому після досвіду України. 

Також уряд запустить тестову можливість для підприємств створювати приватну систему ППО.

обстріли ППО ракети дрони війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації