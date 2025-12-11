Масований обстріл України 10 грудня — які результати роботи ППО

Військовослужбовець біля засобів ППО. Фото: Командування ПС ЗСУ

У ніч проти 11 грудня, починаючи з 19:00 10 грудня, Росія здійснила черговий масований комбінований удар по українській критичній інфраструктурі. Для атаки були задіяні, як ударні безпілотники, так і ракети наземного базування. Під час нічної операції розрахунки радіотехнічних військ зафіксували та супроводжували у повітряному просторі України 154 цілі.

Про це повідомили в пресслужбі Командування Повітряних сил ЗСУ.

Серед виявлених засобів ураження було три балістичні ракети типу Іскандер-М/KN-23, випущені з території Курської області Росії. Решту повітряних цілей становили 151 ударний дрон "Шахед" та "Гербера" причому близько 120 із них — це так звані "Шахеди".

Маршрути їхнього запуску пролягали з російських регіонів Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, а також з окупованої території Криму — з районів Гвардійське та Чауда.

Найінтенсивніший удар противник скерував у бік Кременчука на Полтавщині. Під атакою також опинилися Одеська область та низка прифронтових населених пунктів.

Статистика збиття. Фото: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, станом на 10:00 українська протиповітряна оборона змогла збити або подавити засобами РЕБ 85 повітряних цілей. Із них 83 літальні апарати були ударними безпілотниками "Шахед" та "Гербера", а також дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.

Попри масштабну роботу ППО, зафіксовано влучання 69 ударних дронів та однієї балістичної ракети у 34 різних локаціях.

Нагадаємо, експерт з протидії БпЛА та оборони повітряного простору, полковник ВПС Ізраїлю (резерв) Авів Бар Зохар розповідав, яким має бути ППО у майбутньому після досвіду України.

Також уряд запустить тестову можливість для підприємств створювати приватну систему ППО.