Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ атаковала критическую инфраструктуру в Украине — что сбила ПВО

РФ атаковала критическую инфраструктуру в Украине — что сбила ПВО

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 11:52
Массированный обстрел Украины 10 декабря — каковы результаты работы ПВО
Военнослужащий возле средств ПВО. Фото: Командование ВС ВСУ

В ночь на 11 декабря, начиная с 19:00 10 декабря, Россия осуществила очередной массированный комбинированный удар по украинской критической инфраструктуре. Для атаки были задействованы, как ударные беспилотники, так и ракеты наземного базирования. Во время ночной операции расчеты радиотехнических войск зафиксировали и сопровождали в воздушном пространстве Украины 154 цели.

Об этом сообщили в пресс-службе Командования Воздушных сил ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Массированный удар России по Украине 10 и 11 декабря — какие последствия

Среди обнаруженных средств поражения было три баллистические ракеты типа Искандер-М/KN-23, выпущенные с территории Курской области России. Остальные воздушные цели составляли 151 ударный дрон "Шахед" и "Гербера" причем около 120 из них — это так называемые "Шахеды".

Маршруты их запуска пролегали из российских регионов Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск, а также с оккупированной территории Крыма — из районов Гвардейское и Чауда.

Самый интенсивный удар противник направил в сторону Кременчуга на Полтавщине. Под атакой также оказались Одесская область и ряд прифронтовых населенных пунктов.

null
Статистика сбития. Фото: Воздушные силы ВСУ

По предварительным данным, по состоянию на 10:00 украинская противовоздушная оборона смогла сбить или подавить средствами РЭБ 85 воздушных целей. Из них 83 летательных аппарата были ударными беспилотниками "Шахед" и "Гербера", а также две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.

Несмотря на масштабную работу ПВО, зафиксировано попадание 69 ударных дронов и одной баллистической ракеты в 34 различных локациях.

Напомним, эксперт по противодействию БпЛА и обороне воздушного пространства, полковник ВВС Израиля (резерв) Авив Бар Зохар рассказывал, каким должно быть ПВО в будущем после опыта Украины.

Также правительство запустит тестовую возможность для предприятий создавать частную систему ПВО.

обстрелы ПВО ракеты дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации