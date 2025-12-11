Массированный обстрел Украины 10 декабря — каковы результаты работы ПВО

Военнослужащий возле средств ПВО. Фото: Командование ВС ВСУ

В ночь на 11 декабря, начиная с 19:00 10 декабря, Россия осуществила очередной массированный комбинированный удар по украинской критической инфраструктуре. Для атаки были задействованы, как ударные беспилотники, так и ракеты наземного базирования. Во время ночной операции расчеты радиотехнических войск зафиксировали и сопровождали в воздушном пространстве Украины 154 цели.

Об этом сообщили в пресс-службе Командования Воздушных сил ВСУ.

Среди обнаруженных средств поражения было три баллистические ракеты типа Искандер-М/KN-23, выпущенные с территории Курской области России. Остальные воздушные цели составляли 151 ударный дрон "Шахед" и "Гербера" причем около 120 из них — это так называемые "Шахеды".

Маршруты их запуска пролегали из российских регионов Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск, а также с оккупированной территории Крыма — из районов Гвардейское и Чауда.

Самый интенсивный удар противник направил в сторону Кременчуга на Полтавщине. Под атакой также оказались Одесская область и ряд прифронтовых населенных пунктов.

Статистика сбития. Фото: Воздушные силы ВСУ

По предварительным данным, по состоянию на 10:00 украинская противовоздушная оборона смогла сбить или подавить средствами РЭБ 85 воздушных целей. Из них 83 летательных аппарата были ударными беспилотниками "Шахед" и "Гербера", а также две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.

Несмотря на масштабную работу ПВО, зафиксировано попадание 69 ударных дронов и одной баллистической ракеты в 34 различных локациях.

Напомним, эксперт по противодействию БпЛА и обороне воздушного пространства, полковник ВВС Израиля (резерв) Авив Бар Зохар рассказывал, каким должно быть ПВО в будущем после опыта Украины.

Также правительство запустит тестовую возможность для предприятий создавать частную систему ПВО.