Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Нічна атака РФ на Кременчуцький район — горіли енергооб'єкти

Нічна атака РФ на Кременчуцький район — горіли енергооб'єкти

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 07:50
Вибухи в Кременчуці 11 грудня — які наслідки російської атаки
Рятувальник ДСНС. Фото: ДСНС Полтавщини

У ніч проти 11 грудня російські війська знову завдали удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в Кременчуцькому районі. Під час атаки працювали сили протиповітряної оборони, яким вдалося знищити значну частину ворожих цілей.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут.

Реклама
Читайте також:

Наслідки атаки Росії по Кременчуцькому районі

Попри успішну роботу ППО, наслідки атаки все ж були: у районі кількох енергетичних об’єктів спалахнули пожежі. За інформацією місцевої влади, займання виникли як через падіння уламків збитих ракет, так і внаслідок прямих влучань.

На місці одразу розпочали роботу рятувальники, енергетики та інші служби, які займаються ліквідацією наслідків удару та відновленням безпечної роботи об’єктів.

Внаслідок атаки ніхто не постраждав і не  загинув.

Нагадаємо, кілька днів тому Росія вже атакувала Кременчук, де згодом виникли проблеми з водопостачанням.

Також в Одеській області вчора, 10 грудня, сталася масштабна пожежа, яка призвела до викиду кількох тонн токсинів в повітря. 

Тим часом заступник технічного директора з інфраструктури ДСП ЧАЕС Сергій Кондратенко зробив тривожну заяву щодо стану укриття над зруйнованим четвертим енергоблоком після удару російського дрона. 

пожежа Кременчук обстріли Полтавська область війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації