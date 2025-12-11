Вибухи в Кременчуці 11 грудня — які наслідки російської атаки

Рятувальник ДСНС. Фото: ДСНС Полтавщини

У ніч проти 11 грудня російські війська знову завдали удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в Кременчуцькому районі. Під час атаки працювали сили протиповітряної оборони, яким вдалося знищити значну частину ворожих цілей.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут.

Наслідки атаки Росії по Кременчуцькому районі

Попри успішну роботу ППО, наслідки атаки все ж були: у районі кількох енергетичних об’єктів спалахнули пожежі. За інформацією місцевої влади, займання виникли як через падіння уламків збитих ракет, так і внаслідок прямих влучань.

На місці одразу розпочали роботу рятувальники, енергетики та інші служби, які займаються ліквідацією наслідків удару та відновленням безпечної роботи об’єктів.

Внаслідок атаки ніхто не постраждав і не загинув.

Нагадаємо, кілька днів тому Росія вже атакувала Кременчук, де згодом виникли проблеми з водопостачанням.

Також в Одеській області вчора, 10 грудня, сталася масштабна пожежа, яка призвела до викиду кількох тонн токсинів в повітря.

