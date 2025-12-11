Взрывы в Кременчуге 11 декабря — какие последствия российской атаки

Спасатель ГСЧС. Фото: ГСЧС Полтавщины

В ночь на 11 декабря российские войска снова нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе. Во время атаки работали силы противовоздушной обороны, которым удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.

Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Владимир Когут.

Последствия атаки России по Кременчугскому району

Несмотря на успешную работу ПВО, последствия атаки все же были: в районе нескольких энергетических объектов вспыхнули пожары. По информации местных властей, возгорания возникли как из-за падения обломков сбитых ракет, так и в результате прямых попаданий.

На месте сразу начали работу спасатели, энергетики и другие службы, которые занимаются ликвидацией последствий удара и восстановлением безопасной работы объектов.

В результате атаки никто не пострадал и не погиб.

Напомним, несколько дней назад Россия уже атаковала Кременчуг, где впоследствии возникли проблемы с водоснабжением.

Также в Одесской области вчера, 10 декабря, произошел масштабный пожар, который привел к выбросу нескольких тонн токсинов в воздух.

Между тем заместитель технического директора по инфраструктуре ГСП ЧАЭС Сергей Кондратенко сделал тревожное заявление о состоянии укрытия над разрушенным четвертым энергоблоком после удара российского дрона.