Рятувальники допомагають транспортувати пораненого в Дніпропетровській області. Фото: ДСНС

Дніпропетровщина пережила понад 40 російських атак минулої ночі. Окупанти скидали авіабомби та били дронами по п'яти районах області. У Синельниківському районі постраждали троє жінок, дві з них госпіталізовані. Значних руйнувань зазнали багатоквартирні будинки та об'єкти інфраструктури в регіоні.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на дані від Дніпропетровської ОВА.

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Поранені у Синельниківському районі

Від чергового російського терору постраждав Синельниківський район, де поранення різного ступеня тяжкості отримали троє місцевих жительок. До лікарні у стані середньої тяжкості медики доправили жінок 55 та 77 років, а 27-річній потерпілій призначили амбулаторне лікування.

Ворожі удари у цьому районі припали на Шахтарську, Васильківську та Петропавлівську громади. Через обстріли тут спалахнули пожежі, суттєвих руйнувань зазнали багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також транспортні засоби цивільного населення.

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Загалом станом на ранок 27 жовтня російські окупаційні війська понад 40 разів атакували територію Дніпропетровщини. Для здійснення цих ударів країна-агресор активно використовувала ударні безпілотники та скидала авіаційні бомби.

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Під масованим вогнем опинилися відразу п'ять районів області, де зафіксовано руйнування як цивільної, так і критичної забудови. Зокрема, у самому Дніпрі внаслідок ворожих дій пошкоджено об'єкти місцевої інфраструктури.

На Нікопольщині росіяни били безпосередньо по районному центру, а також по Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах, де внаслідок атак понівечено приватну оселю.

У Павлоградському районі під удар потрапили Троїцька та Богданівська громади. Там зафіксовано пошкодження інфраструктурних об'єктів і ще одного приватного будинку. Крім того, російські війська атакували Кам'янський район, спрямувавши свою зброю на територію Верхівцівської громади.

Новини.LIVE повідомляли, що в ніч проти 27 жовтня російські війська завдали комбінованих ударів по столиці та південних регіонах України.

Київ атакували балістичними ракетами, зафіксовано пряме влучання в районі Південного мосту. Через пошкодження конструкцій рух мостом повністю обмежили для автомобільного транспорту та поїздів метрополітену, а щонайменше дві станції підземки на цій ділянці тимчасово зачинили для пасажирів.

Водночас у Запорізькій області минулої доби зафіксували 908 ударів по 59 населених пунктах. Під час обстрілів обласного центру поранення отримали п'ятеро людей, зокрема 17-річний підліток. Місцева влада зареєструвала понад 180 повідомлень про руйнування приватних і багатоквартирних будинків, а також пошкодження цивільних автомобілів.