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Главная Новости дня Россия атаковала по инфраструктуре Днепра и ещё четырём районам

Россия атаковала по инфраструктуре Днепра и ещё четырём районам

Ua ru
27 октября 2026 08:40
Россия нанесла удар по инфраструктуре Днепра и обстреляла пять районов области ГСЧС Украины
Спасатели помогают транспортировать раненого в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС

Днепропетровская область пережила более 40 российских атак прошлой ночью. Оккупанты сбрасывали авиабомбы и наносили удары с помощью дронов по пяти районам области. В Синельниковском районе пострадали три женщины, две из них госпитализированы. Значительные разрушения понесли многоквартирные дома и объекты инфраструктуры в регионе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Днепропетровской ОГА.

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Раненые в Синельниковском районе

От очередного российского террора пострадал Синельниковский район, где ранения различной степени тяжести получили три местные жительницы. В больницу в состоянии средней тяжести медики доставили женщин 55 и 77 лет, а 27-летней пострадавшей назначили амбулаторное лечение.

Вражеские удары в этом районе пришлись на Шахтерскую, Васильковскую и Петропавловскую громады. Из-за обстрелов здесь вспыхнули пожары, существенные разрушения понесли многоквартирные и частные жилые дома, а также транспортные средства гражданского населения.

Обстріли Дніпропетровської області
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

Всего по состоянию на утро 27 октября российские оккупационные войска более 40 раз атаковали территорию Днепропетровской области. Для нанесения этих ударов страна-агрессор активно использовала ударные беспилотники и сбрасывала авиационные бомбы.

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Под массированным огнем оказались сразу пять районов области, где зафиксированы разрушения как гражданской, так и критически важной застройки. В частности, в самом Днепре в результате вражеских действий повреждены объекты местной инфраструктуры.

В Никопольском районе россияне наносили удары непосредственно по районному центру, а также по Марганецкой, Мировской и Червоногригоровской громадам, где в результате атак был поврежден частный дом.

В Павлоградском районе под удар попали Троицкая и Богдановская громады. Там зафиксированы повреждения инфраструктурных объектов и ещё одного частного дома. Кроме того, российские войска атаковали Каменский район, направив огонь на территорию Верховцевской громады.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 27 октября российские войска нанесли комбинированные удары по столице и южным регионам Украины.

Киев атаковали баллистическими ракетами, зафиксировано прямое попадание в районе Южного моста. Из-за повреждений конструкций движение по мосту полностью ограничили для автомобильного транспорта и поездов метрополитена, а как минимум две станции метро на этом участке временно закрыли для пассажиров.

В то же время в Запорожской области за последние сутки зафиксировали 908 ударов по 59 населенным пунктам. Во время обстрелов областного центра ранения получили пять человек, в том числе 17-летний подросток. Местные власти зарегистрировали более 180 сообщений о разрушении частных и многоквартирных домов, а также повреждении гражданских автомобилей.

Днепропетровская область обстрелы дроны война в Украине разрушения
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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