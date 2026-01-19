Відео
Головна Новини дня Росія атакувала Дніпропетровщину — пошкоджені газогін і авто

Росія атакувала Дніпропетровщину — пошкоджені газогін і авто

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 08:12
РФ атакувала громади Синельниківського району БпЛА
Рятувальник ДСНС. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

За добу Синельниківський район Дніпропетровської області зазнав російської атаки з повітря. Російські війська спрямували безпілотники по територіях Миколаївської, Васильківської, Іларіонівської та Раївської громад.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. 

Росія атакувала Дніпропетровщину

Унаслідок ударів зафіксовані пошкодження об'єктів інфраструктури, транспортних засобів і газопроводу. Також сталося займання будівлі, яка тривалий час не використовувалася.

Паралельно під вогнем опинилася Нікопольщина. Окупаційна армія обстрілювала район з артилерії, влучивши по Покровській громаді. Дані щодо руйнувань уточнюються.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих серед цивільного населення немає.

Водночас сили протиповітряної оборони знищили над територією області вісім ворожих безпілотників, повідомили у Повітряному командуванні.

Нагадаємо, також російські війська масовано обстріляли Запорізьку область

Водночас гендиректор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко прогнозує погіршення ситуації з електропостачанням.

Дніпропетровська область обстріли Нікополь війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
