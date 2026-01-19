РФ атакувала громади Синельниківського району БпЛА

Рятувальник ДСНС. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

За добу Синельниківський район Дніпропетровської області зазнав російської атаки з повітря. Російські війська спрямували безпілотники по територіях Миколаївської, Васильківської, Іларіонівської та Раївської громад.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Читайте також:

Росія атакувала Дніпропетровщину

Унаслідок ударів зафіксовані пошкодження об'єктів інфраструктури, транспортних засобів і газопроводу. Також сталося займання будівлі, яка тривалий час не використовувалася.

Паралельно під вогнем опинилася Нікопольщина. Окупаційна армія обстрілювала район з артилерії, влучивши по Покровській громаді. Дані щодо руйнувань уточнюються.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих серед цивільного населення немає.

Водночас сили протиповітряної оборони знищили над територією області вісім ворожих безпілотників, повідомили у Повітряному командуванні.

Нагадаємо, також російські війська масовано обстріляли Запорізьку область.

Водночас гендиректор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко прогнозує погіршення ситуації з електропостачанням.