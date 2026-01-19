РФ атаковала громады Синельниковского района БпЛА

Спасатель ГСЧС. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

За сутки Синельниковский район Днепропетровской области подвергся российской атаке с воздуха. Российские войска направили беспилотники по территориям Николаевской, Васильковской, Илларионовской и Раевской громад.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

В результате ударов зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры, транспортных средств и газопровода. Также произошло возгорание здания, которое длительное время не использовалось.

Параллельно под огнем оказалась Никопольщина. Оккупационная армия обстреливала район из артиллерии, попав по Покровской громаде. Данные о разрушениях уточняются.

По предварительной информации, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.

В то же время силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией области восемь вражеских беспилотников, сообщили в Воздушном командовании.

Напомним, также российские войска массированно обстреляли Запорожскую область.

В то же время гендиректор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко прогнозирует ухудшение ситуации с электроснабжением.