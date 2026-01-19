Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия атаковала Днепропетровскую область — повреждены газопровод

Россия атаковала Днепропетровскую область — повреждены газопровод

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 08:12
РФ атаковала громады Синельниковского района БпЛА
Спасатель ГСЧС. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

За сутки Синельниковский район Днепропетровской области подвергся российской атаке с воздуха. Российские войска направили беспилотники по территориям Николаевской, Васильковской, Илларионовской и Раевской громад.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Реклама
Читайте также:

Россия атаковала Днепропетровскую область

В результате ударов зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры, транспортных средств и газопровода. Также произошло возгорание здания, которое длительное время не использовалось.

Параллельно под огнем оказалась Никопольщина. Оккупационная армия обстреливала район из артиллерии, попав по Покровской громаде. Данные о разрушениях уточняются.

По предварительной информации, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.

В то же время силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией области восемь вражеских беспилотников, сообщили в Воздушном командовании.

Напомним, также российские войска массированно обстреляли Запорожскую область.

В то же время гендиректор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко прогнозирует ухудшение ситуации с электроснабжением.

Днепропетровская область обстрелы Никополь война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации