Роковини трагедії МН17: як Росія збила пасажирський Boeing над Донеччиною

Збиття літака Boeing. Фото: REUTERS

Карина Приходько Редактор

У небі над окупованою частиною Донецької області 17 липня 2014 року відбулася одна з найстрашніших авіакатастроф у новітній історії. Російські загарбники збили пасажирський лайнер Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, який виконував плановий рейс MH17 за маршрутом Амстердам — Куала-Лумпур.

Новини.LIVE згадує подробиці цієї трагедії.

Фатальний рейс: як Росія знищила пасажирський Boeing-777

Трагедія сталася приблизно через три години після зльоту: у цивільний борт влучила ракета, випущена з російського зенітно-ракетного комплексу "Бук". Авіатроща забрала життя усіх 298 осіб, які перебували на борту, серед них — 80 дітей. Цей теракт став найкривавішою авіакатастрофою на території України та другою за кількістю жертв у світі в XXI столітті, поступаючись лише трагедії 11 вересня в США.

Збитий літаку рейсу MH17. Фото: REUTERS

Серед жертв були громадяни 17 країн світу, зокрема Нідерландів, Малайзії, Австралії, Бельгії та інших держав. Більшість пасажирів були громадянами Нідерландів, тому саме ця країна взяла на себе провідну роль у міжнародному розслідуванні.

Міжнародне розслідування та беззаперечні докази

Для з'ясування всіх обставин злочину у серпні 2014 року було створено Спільну слідчу групу (JIT). До її складу увійшли правоохоронці та експерти з Нідерландів, України, Малайзії, Австралії та Бельгії.

В результаті слідчі встановили, що пасажирський літак було знищено ракетою серії 9М38, випущеною з установки ЗРК "Бук". Як відомо, смертоносна зброя належала 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони збройних сил РФ, що базується в Курську.

Огляд суддями реконструкції уламків МН17 в рамках судового процесу. Фото: REUTERS

Комплекс був таємно завезений на окуповану територію України з Росії, а після здійснення пострілу його поспіхом повернули назад через кордон.

У листопаді 2022 року суд у Нідерландах заочно визнав винними у збитті літака трьох осіб, пов'язаних із підтримуваними Росією незаконними збройними формуваннями. Водночас Росія й надалі заперечує свою причетність до трагедії, попри рішення суду та висновки міжнародних слідчих.

У 2025 році Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) також дійшла висновку, що Російська Федерація порушила норми міжнародного повітряного права, оскільки незаконно застосувала зброю проти цивільного літака. Це стало ще одним важливим кроком на шляху до міжнародної відповідальності.

Спроби приховування злочину та інформаційні маніпуляції

Одразу після катастрофи Кремль та підконтрольні йому бойовики розгорнули масштабну дезінформаційну кампанію, намагаючись поширити десятки вигаданих версій, аби зняти з себе відповідальність та звинуватити Україну. Проте беззаперечні докази одразу вказали на справжніх винуватців трагедії.

Окупант стоїть на уламках літака Boeing-777. Фото: REUTERS

Важливим кроком у викритті злочину стало оприлюднення Службою безпеки України перехоплених телефонних розмов окупантів. На цих аудіозаписах російський диверсант на прізвисько "Бєс" звітував своєму куратору з РФ про нібито успішне збиття українського військового літака Ан-26 у районі Тореза (нині Чистякове). Цю ж інформацію поспішили оприлюднити у соціальних мережах на сторінці так званих "зведень" одного з ватажків терористів Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), де з'явився хвалькуватий допис про чергову "перемогу" над українською авіацією.

Коли ж загарбники усвідомили, що їхньою ціллю став цивільний Boeing-777, ці публікації почали хаотично видаляти з інтернет-простору. Попри намагання лідерів псевдореспублік переконати світ, що вони не володіють зброєю такого класу, згодом навіть ватажок батальйону "Восток" Олександр Ходаковський фактично спростував ці заяви, зізнавшись, що бойовики дійсно мали у своєму розпорядженні зенітно-ракетний комплекс "Бук".

Як писали Новини.LIVE, 10 квітня минуло 16 років з масштабної авіакатастрофи поблизу російського Смоленська. Під час заходу на посадку розбився урядовий літак Ту-154М, на борту якого перебувала польська делегація на чолі з президентом Лехом Качинським.

А в березні 2026 року у Колумбії розбився військовий літак, на борту якого було понад 100 осіб. Причини падіння наразі не встановлені.