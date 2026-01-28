Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Родини ветеранів та полеглих мають бути забезпечені житлом — Кім

Родини ветеранів та полеглих мають бути забезпечені житлом — Кім

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 17:40
Кім наголосив на необхідності забезпечити родини ветеранів та полеглих воїнів
Віталій Кім. Фото: Кім/Facebook

Держава повинна зробити все можливе, щоб забезпечити житлом родини ветеранів та полеглих захисників, вважає голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Для цього потрібно впроваджувати довгострокові програми.

Про це Кім заявив  у матеріалі для lb.ua.

Реклама
Читайте також:

"Житло для ветерана або родини загиблого це не квадратні метри — це відчуття стабільності. У 2025 році Миколаївщина отримала понад 108 мільйонів гривень компенсацій на житло для захисників і їхніх родин. Десятки сімей нарешті отримали власний дім, але цього, звісно, недостатньо — потрібні постійні та прогнозовані державні програми, а не життя від субвенції до субвенції. Без житла немає нормальної ветеранської реінтеграції — це аксіома", — підкреслив посадовець.

Він зазначив, що сьогодні в Україні налічується вже понад 1,2 мільйона ветеранів і ветеранок, і ці цифри лише зростатимуть.

"Ветерани — це значна і важлива частина нашого суспільства та майбутнього України. Питання підтримки ветеранів — не про вдячність на словах і не про окремі рішення "під важливу дату", а про довгострокову систему, яка працюватиме десятиліттями. Її ми маємо побудувати правильно — без повторення помилок минулого, коли люди після війни залишалися сам на сам зі своїм болем, проблемами, пораненнями та байдужою державною бюрократією", — наголосив очільник ОВА.

На його переконання, фінансування програм підтримки ветеранів — це інвестиція у стійкість суспільства. Саме тому такі підходи варто закладати і в загальнонаціональні рішення.

"Усе це має працювати як єдиний маршрут: від повернення з фронту чи полону — до власного дому, роботи, спільноти й відчуття, що держава не зникає після демобілізації, а залишається поруч. Критерій ефективності тут дуже простий — чи отримує захисник після завершення служби реальну точку опори для нормального життя і розвитку. Ми маємо це реалізувати, тому що справжня сила держави вимірюється не кількістю слів вдячності чи нагород, а тим, як вона демонструє свою відповідальність перед тими, хто її захистив", — завершив Віталій Кім.

Нагадаємо, раніше Кім заявив, що пільги для бізнесу у прифронтових регіонах є  необхідною умовою для повернення туди життя. 

Також голова Миколаївської ОВА анонсував будівництво найбільшого в Україні індустріального парку

ЗСУ Миколаївська область ветерани житло Віталій Кім
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації