Кім наголосив на необхідності забезпечити родини ветеранів та полеглих воїнів

Віталій Кім. Фото: Кім/Facebook

Держава повинна зробити все можливе, щоб забезпечити житлом родини ветеранів та полеглих захисників, вважає голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Для цього потрібно впроваджувати довгострокові програми.

Про це Кім заявив у матеріалі для lb.ua.

Реклама

Читайте також:

"Житло для ветерана або родини загиблого це не квадратні метри — це відчуття стабільності. У 2025 році Миколаївщина отримала понад 108 мільйонів гривень компенсацій на житло для захисників і їхніх родин. Десятки сімей нарешті отримали власний дім, але цього, звісно, недостатньо — потрібні постійні та прогнозовані державні програми, а не життя від субвенції до субвенції. Без житла немає нормальної ветеранської реінтеграції — це аксіома", — підкреслив посадовець.

Він зазначив, що сьогодні в Україні налічується вже понад 1,2 мільйона ветеранів і ветеранок, і ці цифри лише зростатимуть.

"Ветерани — це значна і важлива частина нашого суспільства та майбутнього України. Питання підтримки ветеранів — не про вдячність на словах і не про окремі рішення "під важливу дату", а про довгострокову систему, яка працюватиме десятиліттями. Її ми маємо побудувати правильно — без повторення помилок минулого, коли люди після війни залишалися сам на сам зі своїм болем, проблемами, пораненнями та байдужою державною бюрократією", — наголосив очільник ОВА.

На його переконання, фінансування програм підтримки ветеранів — це інвестиція у стійкість суспільства. Саме тому такі підходи варто закладати і в загальнонаціональні рішення.

"Усе це має працювати як єдиний маршрут: від повернення з фронту чи полону — до власного дому, роботи, спільноти й відчуття, що держава не зникає після демобілізації, а залишається поруч. Критерій ефективності тут дуже простий — чи отримує захисник після завершення служби реальну точку опори для нормального життя і розвитку. Ми маємо це реалізувати, тому що справжня сила держави вимірюється не кількістю слів вдячності чи нагород, а тим, як вона демонструє свою відповідальність перед тими, хто її захистив", — завершив Віталій Кім.

Нагадаємо, раніше Кім заявив, що пільги для бізнесу у прифронтових регіонах є необхідною умовою для повернення туди життя.

Також голова Миколаївської ОВА анонсував будівництво найбільшого в Україні індустріального парку.