Роботи на полі бою: у НГУ пояснили як Україна розвиває НРК

Військовий та НРК. Фото: Snake Island Institute

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Україна активно впроваджує наземні роботизовані комплекси у війську. Водночас Росія продовжує залучати особовий склад для виконання бойових завдань.

Про це заявив сержант батальйону "Свобода" НГУ Владислав Первухін в ефірі Ранок.LIVE.

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За словами військового, сучасні наземні роботизовані комплекси дозволяють перевозити значно більші вантажі, ніж може нести одна людина. Якщо боєць здатен транспортувати близько 30–40 кілограмів, то НРК може доставляти до 200 кілограмів спорядження.

Первухін зазначив, що Росія поки не демонструє такого ж рівня розвитку подібних технологій. На його думку, це пов’язано з тим, що російське командування не приділяє належної уваги збереженню життя власних військових.

Він додав, що Україна продовжує розвивати роботизовані системи, які можуть зменшити ризики для військовослужбовців на полі бою.

"У них НРК — це квадроцикл або мотоцикл із кимось, хто тягне на собі цей вантаж у максимально віддалені райони. Тільки наш батальйон виконує по кілька місій цими НРК, і вони працюють щодня, невпинно. Дрони (НРК, наземні роботизовані комплекси) зараз замінили величезну кількість особового складу, який мав би все це переносити. Тому що якщо дрон везе 200 кг, то одна людина може понести лише 30–40 кг. Якщо порівнювати наш прорив у цій сфері з російським, то він просто кардинальний. Це стало можливим завдяки тому, що ми почали впроваджувати ці комплекси ще два роки тому і постійно розвиваємося у цьому напрямку. У росіян такої потреби немає, бо у них є величезна кількість людей, які можуть виконувати ці завдання", — зазначив військовий.

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