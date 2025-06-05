Рютте розповів про подальші плани щодо підтримки України

Марк Рютте. Фото: скриншот

Після зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі у четвер, 5 червня, Генеральний секретар Марк Рютте розповів про зміст своєї розмови з міністром оборони України Рустемом Умєровим. За його словами, сторони обговорили як поточну, так і довгострокову підтримку України з боку Альянсу.

Про це заявив кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець генсек НАТО Марк Рютте.

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За словами Рютте, напередодні відбулося засідання контактної групи з питань оборони України під головуванням міністрів оборони Німеччини та Великої Британії. Основна увага була приділена поточній підтримці України у війні проти Росії.

Учасники обговорювали не лише поточну допомогу Києву, а й шляхи забезпечення довгострокової підтримки в разі настання миру.

"Ми високо цінуємо зусилля президента Трампа та отримуємо широку підтримку дій України, а також повне засудження неспровокованого російського нападу", — наголосив Рютте.

Окремо було підкреслено широку підтримку дій України та повне засудження неспровокованої агресії з боку Росії. Зустріч Рютте охарактеризував як позитивну, попри серйозність обговорюваних тем.

Нагадаємо, що Марк Рютте оголосив про новий пакет оборонної підтримки для України. Загальний обсяг допомоги оцінюється у 20 мільярдів євро.

Також Рютте розповів, які рішення ухвалили країни НАТО під час сьогоднішнього засідання міністрів.