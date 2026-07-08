Рютте: Путін перебуває у скрутному становищі

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: Новини.LIVE

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що не береться прогнозувати дії російського диктатора Володимира Путіна. Водночас він наголосив, що війна складається для Росії невдало, а Кремль зазнає значних втрат. Таку заяву Рютте зробив після саміту НАТО в Анкарі у середу, 8 липня.

Про це інформує Новини.LIVE.

Рютте про невдачі Путіна

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що неможливо достеменно передбачити подальші дії російського диктатора Володимира Путіна. Водночас за його словами, ситуація для Росії дедалі ускладнюється, а перебіг війни свідчить про серйозні проблеми, з якими стикається Кремль.

Відповідаючи на запитання про те, що могло б змусити Путіна погодитися на переговори, генеральний секретар Альянсу зазначив, що давно припинив намагатися зрозуміти логіку російського президента. Водночас він звернув увагу на погіршення економічної ситуації в Росії, значні втрати окупаційної армії та уповільнення просування російських військ на фронті. На думку Рютте, усе це свідчить про те, що становище Кремля є значно складнішим, ніж може здаватися.

"Я давно зупинився, намагаючись зрозуміти, що відбувається в голові Путіна. Я знаю, що Путін перебуває у скрутному становищі. Економіка йде погано. Він втрачає близько 30 000 людей на місяць... Він готовий пожертвувати 30 000-35 000 своїх людей на місяць. На передовій він вже робив певні успіхи на початку цього року, але тепер це глухий кут. Він почувається погано.

Де ми можемо бути корисними, ми будемо корисними, але дозвольте мені не прогнозувати, що відбувається в голові російського президента", — сказав Рютте.

Підсумовуючи, Рютте наголосив, що там, де НАТО може бути корисним, Альянс і надалі готовий діяти. Водночас він утримався від будь-яких прогнозів щодо подальших рішень російського керівництва.

Рютте про вплив ударів ЗСУ по НПЗ на життя росіян

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що останні удари України по російській енергетичній інфраструктурі вже мають відчутні наслідки для Росії. За його словами, проблеми із забезпеченням пальним стали настільки помітними, що в окремих регіонах РФ люди змушені годинами чекати на автозаправних станціях.

Про це Марк Рютте сказав під час спілкування з журналістами після підсумкового виступу на саміті НАТО в Анкарі.

Очільник Альянсу наголосив, що успішні удари українських сил по російських нафтопереробних заводах дедалі сильніше позначаються на повсякденному житті громадян РФ. За його словами, через дефіцит пального на деяких автозаправних станціях утворюються довгі черги, а для людей, які змушені чекати всю ніч, навіть встановлюють мобільні туалети.

"У XXI столітті політик має подбати, щоб людям було чим заправити автомобілі. Виборцям не подобається, коли вони не можуть заправитися", — зазначив генсек.

Окремо Рютте наголосив, що Сполучені Штати, країни Європейського Союзу та Велика Британія й надалі координуватимуть санкційну політику щодо Росії, зберігаючи спільний тиск на Кремль.

Новини.LIVE інформували, що на полях саміту НАТО в Анкарі Марк Рютте закликав росіян не вступати до армії, заявивши, що Путін готовий жертвувати власними громадянами заради війни проти України. За його словами, щомісяця на фронті гинуть близько 30 тисяч російських військових.

Новини.LIVE також писали, що Марк Рютте зазначав, що масовані атаки Росії на українські міста свідчать про відчай Кремля, а не про його силу. За його словами, такими ударами РФ не зможе досягти перемоги у війні, тоді як українські військові останніми місяцями покращили свої позиції на фронті.