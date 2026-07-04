Батьки загиблих в Україні добровольців США відзначили День Незалежності

Родини загиблих американців на урочистому заході. Фото: Новини.LIVE

Батьки американських військових добровольців, які героїчно загинули під час бойових дій в Україні, долучилися до спільного відзначення Дня Незалежності США. Урочистий захід пройшов разом із представниками великої американсько-української громади у залах Українського дому. Кілька матерів та батьків полеглих захисників виступили перед присутніми з емоційними промовами та детально розповіли про життєвий шлях своїх відважних синів.

Про це з Вашингтону повідомляє журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук

Подвиги синів

Серед присутніх на меморіальній зустрічі була Карла Веббер, мати полеглого добровольця Ендрю Веббера, а також Дейна Франчер, син якої Боббі Пєтранджело віддав життя за українську свободу.

Про своїх дітей також розповідали Дженіфер Багліві, мама воїна Алекса Банаса, та Сенді Наврокі, чий син Корі мав два ордени "Пурпурове серце".

Родини загиблих американських добровольців на тлі прапора США. Фото: Новини.LIVE

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Організатори зачитали колишні слова одного з загиблих: "Я ще ніколи не був таким гордим, що я американець і морський піхотинець. Я безмежно щасливий. Дякую".

Окрему подяку присутні висловили полковнику Річарду Гаррісу, автора меморіала "Міст Героїв" та батькові добровольца Томаса Гарріса, який загинув, врятувавши побратима в бою.

"Він — друг, неймовірна людина, батько героя, а також автор ідеї "Мосту пошани". Дякую. Тепер він для нас як член родини", — наголосили організатори вечора під час урочистої частини.

Батько добровольца Томаса Гарріса. Фото: Новини.LIVE

Активісти громади відзначили важливість створення символічних пам'ятних знаків для увічнення подвигів іноземних захисників.

Як писали Новини.LIVE раніше, офіційні святкування 4 липня у Вашингтоні суттєво ускладнилися через критичні погодні умови в регіоні. Організатори загальнонаціонального параду були змушені повністю скасувати парад через попередження синоптиків про загрозу екстремальної літньої спеки.

Також ми писали, що напередодні святкування 250-річчя незалежності у столиці США відкрили великий ярмарок на честь. Ярмарок відкривав особисто президент США Дональд Трамп, також над Вашингтоном пролетіла військова авіація. На ярмарку презентовані всі американські штати.