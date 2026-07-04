Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Родственники американских добровольцев, погибших в Украине, собрались в Вашингтоне

Родственники американских добровольцев, погибших в Украине, собрались в Вашингтоне

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2026 14:34
Родители погибших в Украине добровольцев из США отметили День Независимости
Семьи погибших американцев на торжественном мероприятии. Фото: Новини.LIVE

Родители американских военных добровольцев, героически погибших в ходе боевых действий в Украине, присоединились к совместному празднованию Дня Независимости США. Торжественное мероприятие прошло с участием представителей многочисленной американо-украинской общины в залах Украинского дома. Несколько матерей и отцов погибших защитников выступили перед собравшимися с эмоциональными речами и подробно рассказали о жизненном пути своих отважных сыновей.

Об этом из Вашингтона сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук

Подвиги сыновей

Среди присутствующих на мемориальной встрече была Карла Веббер, мать погибшего добровольца Эндрю Веббера, а также Дейна Франчер, сын которой Бобби Петранджело отдал жизнь за свободу Украины.

О своих детях также рассказывали Дженнифер Багливи, мама воина Алекса Банаса, и Сэнди Навроки, чей сын Кори был дважды награжден орденом "Пурпурное сердце".

Родственники американских добровольцев, погибших в Украине, собрались в Вашингтоне - фото 1
Семьи погибших американских добровольцев на фоне флага США. Фото: Новини.LIVE

Организаторы зачитали слова одного из погибших: "Я еще никогда не был так горд тем, что я американец и морской пехотинец. Я безмерно счастлив. Спасибо".

Читайте также:

Отдельную благодарность присутствующие выразили полковнику Ричарду Харрису, автору мемориала "Мост героев" и отцу добровольца Томаса Харриса, который погиб, спасая сослуживца в бою.

"Он — друг, невероятный человек, отец героя, а также автор идеи "Моста героев". Спасибо. Теперь он для нас как член семьи", — подчеркнули организаторы вечера во время торжественной части.

Родственники американских добровольцев, погибших в Украине, собрались в Вашингтоне - фото 2
Отец добровольца Томаса Харриса. Фото: Новини.LIVE

Активисты общины отметили важность создания символических памятных знаков для увековечения подвигов иностранных защитников.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, официальные празднования 4 июля в Вашингтоне значительно осложнились из-за неблагоприятных погодных условий в регионе. Организаторы общенационального парада были вынуждены полностью отменить его из-за предупреждений синоптиков об угрозе экстремальной летней жары.

Также мы писали, что накануне празднования 250-летия независимости в столице США открыли большую ярмарку в честь этого события. Ярмарку открывал лично президент США Дональд Трамп, а над Вашингтоном пролетела военная авиация. На ярмарке представлены все американские штаты.

США добровольцы Вашингтон
Ульяна Бойчук - журналистка, (США)
Автор:
Ульяна Бойчук
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации