РФ зруйнувала будинок у Запоріжжі: зазнав поранень чоловік
Уночі в понеділок, 22 червня, росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками. Атака зруйнувала приватний будинок і пошкодила багатоповерхівку. Є постраждалий.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.
Наслідки обстрілу Запоріжжя вночі 22 червня
У приватному будинку спалахнула пожежа. Зазнав поранень чоловік — йому надають медичну допомогу.
У багатоповерхівці вибило вікна та зруйнувався фасад.
Наразі триває ліквідація наслідків атаки.
Раніше Новини.LIVE з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова повідомляв, що ввечері 21 червня під російським ударом опинилося домоволодіння в Запоріжжі. Постраждали двоє людей. 67-річна жінка зазнала осколкових поранень кінцівок, а 71-річний чоловік — гострої реакції на стрес.
Також Новини.LIVE з посиланням на Івана Федорова писав, що 20 червня армія РФ скерувала по Запоріжжю КАБи. У місті пролунали вибухи. Унаслідок обстрілу були жертви та постраждалі.
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