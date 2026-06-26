РФ завдала удару по будинку в Запоріжжі: постраждала жінка
26 червня 2026 02:33
Пожежа в Запоріжжі після обстрілу вночі 26 червня 2026 року. Фото: Запорізька ОВА
Уночі в п'ятницю, 26 червня, армія РФ завдала удару по Запоріжжю. Зазнав пошкоджень і загорівся приватний будинок. Травмувалася жінка.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.
Наслідки обстрілу Запоріжжя вночі 26 червня
По допомогу до медиків звернулася 55-річна жінка. У якому стані вона перебуває — очільник ОВА не уточнив.
Раніше Новини.LIVE повідомляв, що в ніч проти 26 червня пролунали вибухи у Кременчуку. Кременчуцька громада опинилася під атакою балістики. Військові двічі попереджали про ракети в напрямку міста.
Також Новини.LIVE писав, що 25 червня РФ обстріляла автозаправку в Запоріжжі. Загорілися автомобілі. Люди не постраждали.
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