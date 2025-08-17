Вимоги Путіна - що каже Франція про демілітаризацію української армії

Бенжамен Аддад. Фото: Le Figaro

Франція виступила проти демілітаризації України, як того вимагає Росія. Там вважають, що найкраща гарантія безпеки — це посилення армії.

Про це заявив французький міністр у справах Європи Бенжамен Аддад в інтерв'ю La Tribune Dimanche.

Франція підтримуватиме Україну

Міністр зазначив, що будь-яка мирна угода повинна супроводжуватися чіткими гарантіями безпеки для стримування майбутньої російської агресії. А також додав, що Франція готова відігравати активну роль у підтримці гарантій безпеки для України.

"Це та робота, яку ми проводимо з нашими британськими партнерами та "коаліцією рішучих". Це, перш за все, вимагатиме сильної української армії, тому будь-яке бажання "демілітаризувати" Україну є неприйнятним", — сказав він.

Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон завтра братиме участь у переговорах українського лідера Володимира Зеленського та очільника США Дональда Трампа.

Також Путін назвав свої умови завершення війни. Серед них: Україна повинна повністю вивести війська з Донецької та Луганської областей, а також не вступатиме до НАТО.