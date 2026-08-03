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РФ вербує українських дітей-сиріт для війни проти України

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2026 15:36
Росія вербує дітей-сиріт з ТОТ для війни проти України — Save Ukraine
Діти біля пошкодженого будинку. Ілюстративне фото: Reuters

Росія примушує українських дітей-сиріт із тимчасово окупованих територій підписувати контракти з армією РФ та відправляє їх на фронт. Частина юнаків повертається додому пораненими, а багато хто не виживає.

Про це заявила керівниця юридичного напрямку благодійної організації Save Ukraine Мирослава Харченко в ефірі Ранок.LIVE.

Дітей із ТОТ змушують вступати до армії РФ

Російські окупанти продовжують залучати українських дітей із тимчасово окупованих територій до служби у своїх військах. За словами Мирослави Харченко, особливо вразливими є діти-сироти, які залишилися без належної підтримки та захисту дорослих.

В ефірі Ранок.LIVE представниця Save Ukraine зазначила, що юнаків фактично примушують підписувати контракти з російською армією та брати участь у бойових діях проти України.

"Через відсутність підтримки та захисту з боку дорослих, юнаків примушують підписувати контракти з армією РФ", — розповіла Мирослава Харченко.

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За її словами, деякі з цих дітей згодом повертаються з фронту скаліченими та пораненими, однак більшість із них не повертається.

У благодійній організації Save Ukraine неодноразово наголошували на необхідності захисту українських дітей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, та недопущенні їхнього залучення Росією до війни проти України.

Новини.LIVE писали, що кількість українських дітей, яких Росія могла депортувати або примусово перемістити, може становити близько 1,6 мільйона. Водночас офіційно вдалося встановити особи лише понад 20 тисяч таких дітей.

Новини.LIVE інформували, що понад 90% бюджетних коштів, які спрямовують на інтернати, витрачаються на функціонування самих закладів, а не на потреби дітей. Основна частина фінансування йде на утримання установ і виплату зарплат працівникам, тоді як на вихованців залишається лише невелика частка.

окупація прямий ефір Новини.LIVE викрадені Росією діти
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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